BD schrijft kritisch artikel over oefencross: hoezo corona, hoezo paardenvirus?

Horses.nl schreef zaterdagochtend over de driedaagse oefencross met honderden starts op de Dutch Equestrian Estate van familie Van Heel in Schaijk. Organisator Thomas van Heel kwam op Horses Premium aan het woord over de cross. Een dag later schreef het Brabants Dagblad een kritisch artikel: Hoezo corona, hoezo dodelijk paardenvirus? Honderden ruiters en paarden doen mee aan paardenevenement in Schaijk.

‘Terwijl opa en oma vanwege corona niet samen op bezoek mogen komen, en miljoenenevenement Indoor Brabant vanwege het voor paarden levensgevaarlijke rhinovirus gecanceld is, werd in Schaijk dit weekend een paardenevenement gehouden. De organisatie noemt het training. Met op de startlijst zo’n driehonderd ruiters’, opent BD.nl het artikel.

Het Brabants Dagblad nam polshoogte in Schaijk en sprak ook met gemeente Landerd: zij stellen dat het evenement voldoet aan de geldende coronaregels.

Niet voor het geld

In het artikel benadrukt organisator Thomas van Heel dat hij er niets aan verdiend heeft en dat er georganiseerd is om de eventingsport in gang te houden. Per rondje werd een inschrijfgeld van 30 euro gevraagd, voor een tweede rondje 15 euro.

KNHS heeft er niks mee van doen

In het artikel wordt ook nog eens benadrukt dat de KNHS niets met deze oefencross van doen heeft. Het gaat namelijk niet om een bij de KNHS aangemelde activiteit.

Klik hier voor het volledige artikel

Bron: BD.nl