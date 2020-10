België gooit sport verder op slot

Gezien het extreem hoge aantal coronabesmettingen in België (België is momenteel dé coronahotspot van Europa) worden bij onze Zuidburen voor de derde week op rij aanvullende maatregelen van kracht. Die treffen ook de paardensport: wedstrijden zijn verboden voor personen vanaf 13 jaar. De maatregelen gaan vannacht in.

Een uitzondering voor professionele sport en dus CSI’s – zoals CSI Opglabbeek dit weekend – is mogelijk, maar moet door de minister worden goedgekeurd. Op de FEI kalender staat er al C van cancelled achter de jonge paarden-rubrieken, het CSI* en CSI** gaat vooralsnog door. Paardensport.Vlaanderen meldt: ‘Om onze internationale professionele competitie te vrijwaren is hiervoor reeds een uitzondering aangevraagd bij de bevoegde minister.’

Andere Belgische wedstrijden (Luik volgende week en Opglabbeek over twee weken) zijn al geannuleerd op de FEI kalender.

Belgische coronamaatregelen per 29 oktober

Paardensport.Vlaanderen vat de nieuwe Belgische coronamaatregelen als volgt samen.

Overzicht na de maatregelen:

1. SPORTBEOEFENAARS TOT 13 JAAR

Alle indoor en outdoor sportactiviteiten zijn mogelijk voor kinderen tot 13 jaar. Lessen kunnen dus, zowel indoor als outdoor, voor kinderen tot 13 jaar.

2. SPORTBOEFENAARS VANAF 13 JAAR

Georganiseerde sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn niet langer toegestaan.

Groepslessen, brevetafnames, sportkampen voor sportbeoefenaars vanaf 13 jaar zijn niet toegelaten.

Competitie voor sportbeoefenaars vanaf 13 jaar is niet toegelaten, met uitzondering van de professionele sportwedstrijden.

Outdoor sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn wel toegelaten indien:

er gesport wordt binnen het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. In deze context is onderling contact toegestaan.

er gesport wordt in groepjes van maximum 4 personen zoals voorzien in de limiet voor maximum toegelaten samenscholingen in niet-georganiseerde context. Bij sporten met personen buiten het huishouden wordt steeds de afstand van 1,5m gerespecteerd tijdens het sporten.

Indoor sportactiviteiten zijn niet toegelaten vanaf 13 jaar, maar hiervoor kreeg de paardensport een uitzondering:

Een uitzondering geldt in functie van het dierenwelzijn voor paarden: indoor paardensportactiviteiten zijn toegelaten indien deze louter in functie van het welzijn van de dieren gebeuren en wanneer er door ongunstige weersomstandigheden geen outdoor alternatieven zijn. Volgende voorwaarden moeten bijkomend vervuld zijn: Een goede verluchting van de binnenpiste de beschikbare oppervlakte moet 200m² per sporter waarborgen Het maximum aantal toegelaten personen dient duidelijk aan de ingang van elke piste vermeld te worden (met oog op controle). Enkel sporters (ruiters) en begeleiders Eén begeleider per paard



3. CLUBS/VERENIGINGEN

Wat kan en mag een club of vereniging?

Groepslessen, brevettenwerking, kaderopleidingen kunnen momenteel niet doorgaan voor sportbeoefenaars van 13 jaar en ouder

Sportlessen voor kinderen tot 13 jaar is wel nog mogelijk

Ook andere georganiseerde initiatieven voor sportbeoefenaars van 13 jaar en ouder kunnen niet plaatsvinden

Clubwedstrijden en winterwerkingen kunnen momenteel niet doorgaan.

Paardrijkampen zijn enkel mogelijk voor kinderen tot 13 jaar op basis van de toegelaten sportactiviteiten en voor kampgroepen van maximum 50 personen. Overnachtingen zijn niet mogelijk.

De sportkantines volgen de richtlijnen voor de horeca.

4. WEDSTRIJDEN

Competitie is momenteel niet toegelaten. Topsport en profsportactiviteiten zijn bij uitzondering wel nog toegelaten mits toestemming van de bevoegde minister. Om onze internationale professionele competitie te vrijwaren is hiervoor reeds een uitzondering aangevraagd bij de bevoegde minister.

Bron: Paardensport.Vlaanderen