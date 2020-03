België past richtlijnen paardrijden in buitengebieden aan

De richtlijnen van het Belgische Agentschap Natuur & Bos voor paardrijden in natuurgebied zijn aangepast. Mag je nog paardrijden? Alleen de absoluut noodzakelijke activiteiten om het welzijn van de paarden te waarborgen mogen blijven doorgaan. Verplaatsingen met een louter recreatief doeleinde zijn echter niet toegelaten. Ook alle vormen van lessen en clubactiviteiten zijn in België verboden.

De website Paardenpunt Vlaanderen meldt dat alleen de absoluut noodzakelijke activiteiten om het welzijn van de paarden te waarborgen mogen blijven doorgaan. Je kan je verplaatsen om het welzijn van je paard te garanderen: het stalonderhoud of dierengeneeskundige zorg. Een kort ritje in de buurt (dus zonder verplaatsing) om de benen van je paard te laten strekken kan ook. Urenlang paardrijden in natuurgebied is niet toegelaten. Op de website wordt opgeroepen om zich aan de instructies van de controlerende instanties, met daarbij ook de boswachters, te houden.

Wat mag wel

Een korte rit om de benen van het paard even te strekken, maar dan wel in je omgeving, zonder dat je het paard moet vervoeren naar een andere locatie. Maar, zo zegt Paardenpunt Vlaanderen: “Indien de politie u tegenhoudt en u meldt dat dit verboden is, accepteer dit dan. Iedere gemeente interpreteert de regelgeving anders en hun communicatie en richtlijnen staan boven onze informatie. Hier kunnen wij helaas niets aan doen. Indien u een korte rit doet is dit enkel toegelaten, individueel, met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of met telkens een zelfde vriend. Daarbij moet wel een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gerespecteerd worden.”

PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van de volksgezondheid.

Bron Paardenpunt Vlaanderen/Horseman.be