België verbiedt publiek bij wedstrijden

Zaterdag werd het mondkapje al verplicht bij sportevenementen in België, vanaf aanstaande maandag moet bij onze Zuiderburen publiek worden geweerd. De extra maatregel moet het fors gestegen aantal bevestigde besmettingen terugdringen, zegt sportminister Weyts tegen Belgische media.

“Met duidelijke maatregelen bieden we houvast aan sportfederaties, sportclubs en supporters”, zegt de Vlaamse minister. De nieuwe coronamaatregel geldt zowel voor professionele als amateurclubs. Ook roept Weyts de betrokkenen bij binnensporten op zoveel mogelijk activiteiten naar buiten te verplaatsen.

Van 16 tot 22 juli is het aantal besmettingen in België met 71 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande week. Vooral in Antwerpen loopt het aantal mensen dat positief test op covid-19 snel op.

Bron: NOS