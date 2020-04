Net zoals Duitsland en Denemarken zet België een streep door (grote) evenementen tot september. Dat werd vandaag bekend gemaakt in een persconferentie van de Belgische Nationale Veiligheidsraad. Tot 31 augustus zijn grote evenementen verboden.

Dat betekent dus geen grote internationale concoursen deze zomer in België, zoals bijvoorbeeld de Stephex Masters in Brussel. Over landelijke wedstrijden is er nog geen besluit. Eventueel kunnen deze wedstrijden zonder publiek plaatsvinden.

Bron: Horses.nl