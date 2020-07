Belgische lokale overheden mogen wedstrijden annuleren

De Belgische veiligheidsraad trok deze week nogmaals aan de alarmbel door de forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Nadat er vorige week al een mondmaskerplicht op de wedstrijden kwam, worden nu ook andere regels voor evenementen aangepast. Aan lokale overheden wordt gevraagd om alle evenementen op hun grondgebied te herbekijken en, indien er een risico is, ze te annuleren.

Door de geografische verschillen kan dit dus een verschillende uitkomst hebben naargelang de locatie van het evenement. Voor de organisatie van sportactiviteiten in sportclubs verandert er niets ten opzichte van de situatie, die sinds 1 juli van kracht is, met uitzondering van de verminderde toeschouwersaantallen en de registratieplicht. Wat betekenen de wijzigingen concreet voor wedstrijden, activiteiten, clubs in België:

Mondmaskers verplicht

Op een evenement (en dus ook sportactiviteiten en -wedstrijden) is een mondmasker nog steeds verplicht, enkel tijdens het sporten te paard is het dragen van een mondmasker niet verplicht.

Aantal deelnemers niet gelimiteerd

Op evenementen is het aantal deelnemers niet gelimiteerd, maar het aantal toeschouwers werd gehalveerd naar 100 mensen op binnen- en 200 mensen op buitenevenementen. Op regionaal of gemeentelijk niveau kunnen de lokale bevoegdheden publiek verbieden.

Registratieplicht

Belgische clubs hebben voor hun sportlessen een registratieplicht. Wie dus de komende maand gaat paardrijden in de club, moet daar zijn / haar contactgegevens achter laten. Aan de clubs wordt dus gevraagd een logboek / aanwezigheidsregister bij te houden.

Groepslessen blijven mogelijk

Groepslessen en recreatieve wandelingen blijven mogelijk in grotere groepen (bubbel van max 50 personen) indien men de afstandsregels respecteert. Wanneer de afstand van 1,5m niet kan gegarandeerd worden deze beperkt tot 10 personen (die in jouw bubbel zitten), kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend.

Sportkampen

Voor de sportkampen blijven de huidige protocols van toepassing en is er niets gewijzigd.

Na rijden meteen vertrekken

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om je tijd op de wedstrijd en op de club te beperken en na het rijden meteen te vertrekken.

Vier weken

De maatregelen gaan in vanaf woensdag 29 juli en gelden minstens vier weken. De Belgische overheid vraagt iedereen nog eens extra aandacht voor de zes basisregels betreffende afstand en hygiëne te respecteren en voor de bijkomende regel voor het dragen van een mondmasker.

Antwerpen

Voor de provincie Antwerpen zal wellicht donderdag het provinciaal besluit afgewerkt worden, maar wordt ook hier een onderscheid gemaakt naargelang de locatie van de evenementen.

Bron Paardensport Vlaanderen