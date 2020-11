Belgische paardenwereld wil verlaagd btw-tarief

De grote Belgische paardensport- en fokkerijorganisaties hebben, in verband met de coronacrisis, de politiek opgeroepen om het btw-tarief voor alle aan de paardensport gerelateerde activiteiten en producten te verlagen naar 6 procent.

Het verlagen van het btw-tarief is al in meer landen aangewend om de economische schade van de coronacrisis te beperken. In Duitsland is dit voorjaar al besloten om de btw algeheel te verlagen.

Oproep van bonden en stamboeken

De Belgische paardensportbonden (Paardensport Vlaanderen, KBRF), de hippische ondernemersvereninging en de drie Belgische stamboeken (BWP, SBS en Zangersheide) hebben de volgende oproep gedaan:

Economische schade

De oproep luidt als volgt: ‘De coronacrisis heeft een drastische impact op onze gezondheidszorg en dat is en blijft uiteraard maatschappelijk onze eerste bekommernis. Tegelijkertijd merken we echter een economisch drama. De paardensector heeft een groot maatschappelijk en economisch belang in ons land, maar staat nu enorm onder druk. Sommige activiteiten blijven doorgaan om het welzijn van onze paarden te garanderen want zij hebben nood aan beweging en onderhoud. Dat betekent echter voor veel professionelen in deze sector een enorme financiële aderlating. Kosten blijven doorlopen en inkomsten dalen drastisch of gaan naar nul.‘

btw-tarief verlagen komende 12 maanden

‘Om hieraan tegemoet te komen doen we een oproep om het btw-tarief voor paardensportgerelateerde activiteiten te verlagen van 21% naar 6% en dit minstens voor de komende 12 maanden. Momenteel is dit verlaagd btw-tarief enkel van toepassing op paarden van de rassen die gewoonlijk als trekpaard, zwaar of halfzwaar, worden gebruikt, evenals op paarden verkocht, intracommunautair verworven of ingevoerd om te worden geslacht en dit zonder onderscheid van ras. Het normale tarief van 21 % is van toepassing op paarden van rassen die gewoonlijk worden gebruikt als rijpaard: volbloeden en halfbloeden waaronder de lichte trekpaarden, pony’s, zelfs wanneer die paarden in feite nooit worden bereden omdat zij bestemd zijn om als fokmerrie of fokhengst of als draver te worden gebruikt. Maar rijpaarden waarvan kan worden aangetoond dat ze worden verkocht, intracommunautair verworven of ingevoerd om te worden geslacht, zijn onderworpen aan het verlaagde tarief van 6%.’

Alle paarden en aanverwante zaken

‘Gezien de huidige crisisomstandigheden vraagt de verenigde sector om het vermeld tarief van 6% uit te breiden naar alle paarden, van eender welk ras en voor eender welk gebruiksdoeleind. Dit niet alleen voor de fokkerij en handel maar voor alle aanverwante dienstverlening die tot doel heeft paarden te fokken, te onderhouden, te verzorgen, te verkopen en te stallen, met inbegrip van diergeneeskundige begeleiding en andere randactiviteiten maar evenzeer voor de opleiding en begeleiding van ruiters, jockeys, menners en uiteraard de paarden. Met andere woorden voor de paardensector in de breedste zin van het woord.‘

Financiële stimulans

‘Dit moet voor een financiële stimulans zorgen om onze sector met zijn honderden clubs, pensionstallen en aanverwante professionelen levensvatbaar te houden en het welzijn van al onze paarden te garanderen.‘

Bron: Persbericht