Bereden politie geeft tips voor buitenrijden

De Bereden Politie geeft op Facebook antwoord op de vele vragen die ze ontvingen over het maken van buitenritten te paard. Omdat in elke gemeente andere regels gelden, is het niet overal precies hetzelfde aldus de politiedienst. Wel geven de agenten enkele algemene richtlijnen voor wie met de Paasdagen te paard de natuur opzoekt.

Belangrijkste daarvan is: “Hanteer de maatregelen die op dit moment gelden!” aldus de Bereden Politie. Je mag met maximaal twee personen op pad. “Groepen met meer dan twee personen zijn al ruim een week niet toegestaan, en hier zal tegen worden opgetreden. Dit geldt niet voor personen uit het zelfde huishouden.”

Afstand houden

“Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Dit kan bijvoorbeeld door een stuk uit elkaar te rijden, of door achter elkaar te rijden.” Omdat 1,5 meter afstand op menwagens niet mogelijk is, mag je alleen met een menner en groom op dezelfde wagen zitten als je op hetzelfde adres woont, verduidelijkt de Bereden Politie onder hun Facebookbericht.

Gemeente bepaalt gebiedsgericht beleid

“Raadpleeg uw gemeente, en bekijk of het op dit moment wel toegestaan is om een buitenrit te paard te maken” adviseert de Bereden Politie. “Buiten de coronamaatregelen, geldt op dit moment ook de reguliere Algemene Plaatselijke Verordening van uw gemeente… die te vinden is via internet.” De gemeenten hebben de mogelijkheid om aanvullende maatregelen per gebied te nemen, zo werd eerder al bekend. Bijvoorbeeld een gebied of weg afsluiten als de (verwachte) drukte te groot wordt.

Surveilleren

“Tijdens de Paasdagen surveilleren wij uiteraard in verschillende natuurgebieden, parken, op de stranden, en ook in de steden om de wetten die daar gelden te handhaven. Indien nodig treden wij op. Wij hopen dat bovenstaande richtlijnen u helpen om een weloverwogen keuze te maken.”

Bron: Facebook / Horses.nl