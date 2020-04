De bewoners van woonwijkcentrum de Selkersgoorn in Dalen werden op woensdag 8 april getrakteerd op een show van Marco Boavista en Hester Bischot, die daarvoor twee Lusitano's zadelden. Voor de bewoners was het in deze bijzondere tijd van het coronavirus een welkome afleiding. "Geweldig mooi", riep een aantal van hen enthousiast uit.