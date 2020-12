Bij verblijf van meer dan 48 uur in België: negatieve coronatest vereist

Door de Belgische CSI's is nooit een streep gegaan. Met een uitzondering voor topsporters kunnen de concoursen in België doorgaan en daar maken ook vele Nederlandse ruiters week na week gebruik van. Er is sinds gisteren wel iets nieuws waar de ruiters rekening mee moeten houden: buitenlanders die zich meer dan 48 uur ophouden in België moeten een negatieve coronatest kunnen voorleggen.

Premier De Croo heeft dat op televisie bekendgemaakt in een persconferentie. Het is een van de maatregelen die de Belgische regering neemt om te voorkomen dat het aantal coronabesmettingen weer flink gaat stijgen. De Belgische regeringen voeren grenscontroles in om dat te handhaven.

Bron: Horses.nl/NOS