Binnenrijbaan en alle sportkantines op 1 juli open

Sportscholen, sauna's, sport- en verenigingskantines en casino's kunnen op 1 juli open. Dat zei premier Rutte na afloop van het crisisberaad van het kabinet. Naast sportscholen mogen alle binnensporten, als de coronacijfers goed blijven, op dezelfde datum waarschijnlijk weer van start. Dit betekent dat er dan ook weer lesgegeven en paardgereden mag worden in de binnenrijbaan. Daarnaast mogen de sport- en verenigingskantines ook per 1 juli weer open.

De premier geeft wel aan dat de maatregel onder voorbehoud is. “Er hoort echt een grote winstwaarschuwing bij. Voor het hele pakket geldt dat het alleen doorgaat als het echt kan”, waarschuwt hij. Als er weer een grote piek komt in het aantal coronapatiënten, dan kan de maatregel worden teruggedraaid en moeten binnensporten, kantines*, casino’s en sauna’s toch dicht blijven.

*Het gaat hier om paracommerciële eet- en drinkgelegenheden zoals sport- en verenigingskantines. Eerder werd bekend gemaakt dat commerciële horeca op paardensportaccommodaties per 1 juni alweer open mag. Lees daar in dit artikel meer over.

Binnensport toch eerder van start

Binnensporten moesten in de eerdere plannen gesloten blijven tot 1 september, maar deze sporten wilde graag ook weer eerder hun deuren openstellen. De experts twijfelen of dat verstandig is omdat kleine uitgeademde vochtdruppeltjes, de zogenaamde aerosolen, zich bij grote inspanning binnenshuis verder zouden verplaatsen. Toch heeft het kabinet nu besloten om binnensporten waarschijnlijk eerder open te laten gaan.

Eerder open

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders, waarvan de FNRS een van de initiatiefnemers is, sprak eerder deze maand met minister Martin van Rijn (Sport) en stelde aanvullende maatregelen voor om de risico’s van binnensporten te verminderen. Zo zou er minder intensief kunnen worden gesport, en minder mensen en apparaten in bijvoorbeeld de sportschool kunnen komen. Rutte zei daarover: “De aanvullende eisen zijn in beeld gebracht. Aan die eisen moeten de binnensporten gaan voldoen, en dan vinden wij dat ze eerder open kunnen.”

Protocol binnensporten

Naar aanleiding van de persconferentie stelt het kabinet een brief op waarin de aangekondigde maatregelen uitgeschreven worden. Aan de hand van deze brief past NOC*NSF het huidige sportprotocol aan met de maatregelen die vanaf 1 juli gelden voor de binnensport. “Zodra dit protocol bekend wordt, zorgen wij samen met onze partner KNHS voor een nieuw sectorspecifiek sjabloon protocol. Zodra deze beschikbaar is delen wij deze met onze achterban”, aldus de FNRS

Bron: FNRS