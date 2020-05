Harold Boisset: ‘Door de crisis is het financieel lastig’

Door het coronavirus zijn internationale wedstrijden over de hele wereld gecanceld. De Franse springruiter Harold Boisset vertelt aan Grand Prix Info hoe zijn dagelijkse werkzaamheden eruit zien in deze periode. ''Mijn paarden staan op het hippisch centrum in Grammont in de buurt van Montpellier. Alleen de medewerkers zijn toegestaan op het bedrijf. Eigenaren hebben hun paarden opgehaald, waardoor de stallen leger zijn.''

Boisset: ”Ik concentreer mij op de jonge paarden, die zich later ontwikkeld hebben. Als de wedstrijden niet gecanceld waren, had ik 4-jarige onervaren paarden op wedstrijden uitgebracht. Nu heb ik meer tijd om deze jonge talenten voor te bereiden op het wedstrijdseizoen, waardoor ze straks klaar zijn om in de ring te schitteren. Deze periode is gunstig voor hen.”

Impact op handel

Voor de Franse springruiter heeft de coronacrisis ook gevolgen voor de handel. ”Ik heb de afgelopen weken geen paarden kunnen uitproberen, omdat ik de maatregelen respecteer. Door de crisis is het financieel lastig. De paarden worden ouder en ze stijgen niet in hun waarde. Sommige paarden, die te koop staan, worden minder waard, omdat zij zich op de wedstrijden niet in de kijker kunnen rijden. Het beste moment om ze op wedstrijden uit te brengen is als ze zeven of acht jaar oud zijn. Ik zie het niet gebeuren dat de wedstrijden voor september kunnen worden hervat.”

