Bolesworth International Horse Show verwelkomt publiek

Terwijl de Nederlandse paardensport nog grotendeels in lockdown verkeert, roept de organisatie van de Bolesworth International Horse Show het publiek op om kaartjes te kopen. Het evenement staat op de agenda van 7 tot en met 11 juli. Concoursorganisator Nina Barbour is enthousiast: ''We zijn verheugd om het publiek weer te verwelkomen op het landgoed Bolesworth om te genieten van het allerbeste Britse en Ierse paardensporttalent.''