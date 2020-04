Bondscoach Peter Weinberg: ‘Dit was de enige optie’

Eind vorige week besloot de FEI dat de tien landen van de Europese Divisie 1 begin oktober allemaal mogen deelnemen aan de Nations Cup finale in Barcelona. In normale omstandigheden kunnen zeven van de tien landen van de eerste divisie zich kwalificeren voor die finale via vier vooraf bepaalde kwalificatiewedstrijden, maar aangezien die door de coronacrisis zijn weggevallen, kon dat niet op die manier.

“De chefs d’équipe van de verschillende landen hebben gezamenlijk aan de FEI gevraagd om alle tien de landen toe te laten in de finale, omdat er geen andere optie was”, zegt de Belgische bondscoach Peter Weinberg.

Glazen bol

“En het is goed dat dit al beslist is, maar het zal afwachten zijn of die finale wel zal kúnnen plaatsvinden natuurlijk. Zoals je weet is Spanje één van de zwaarst getroffen landen met nog striktere maatregelen dan in België en Duitsland. Niemand heeft een glazen bol, maar feit is wel dat er nog vijf maanden zijn tot aan die finale in Barcelona, dus mogen we hopen dat er tegen dan al behoorlijk veel veranderd is. Trouwens, het is ook maar de vraag of alle landen daar wel zullen geraken. Neem nu de Verenigde Staten. Niemand weet hoe alles daar blijft evolueren. En kan er tegen dan al weer gevlogen worden naar Europa? Er is een maximum van 22 landen voorzien voor de NC finale, maar ik denk dat 15 al een mooi getal zou zijn.”

Licht op groen

Zonder kwalificatiewedstrijden in de Nations Cup wordt het voor Weinberg een behoorlijke opdracht om een selectie voor een eventuele finale te maken. “Kijk, is sta constant in contact met alle Belgische ruiters die daarvoor in aanmerking komen. Ik weet dat ze hun paarden in de mate van het mogelijke thuis in vorm houden, maar het zou voor hen inderdaad goed zijn, mocht het licht zo snel mogelijk op groen worden gezet om bijvoorbeeld al in eigen land aan wedstrijden te kunnen deelnemen. Tot 31 augustus zijn massa-evenementen niet toegestaan, maar bij paardensportwedstrijden in België hebben we het doorgaans niet over 10.000 man of meer hé.”

Maatregelen

“Het zal ervan afhangen in welke mate en hoe snel de maatregelen stelselmatig worden afgebouwd, maar met bijvoorbeeld maar één maand competitie zou ik toch al iets hebben om mij op te baseren. Maar we zien wel. De gezondheid van iedereen is het enige wat nu telt.”

Bron: Equibel