Brits fonds voor paardenonderzoek failliet

De Britse Animal Health Trust, die al dik 75 jaar onderzoek doet naar allerlei aandoeningen bij paarden, moet sluiten. Het is niet gelukt om voldoende financiële middelen te vinden om de organisatie te redden en ook een reorganisatie zou niet helpen. De Animal Health Trust fungeerde niet alleen als dierenkliniek voor honden, katten en paarden, maar deed ook veel onderzoek.

De Animal Health Trust heeft nog onderzocht of alleen de onderzoekstak kon overleven, maar dat bleek ook geen echte optie. Zelfs na het afstoten van de kliniek waren er grote sommen geld nodig. De coronacrisis heeft de organisatie de das om gedaan.

De organisatie deed veel werk aan paardenziektes overal ter wereld en heeft virus- en bacteriestammen in opslag van de afgelopen 50 jaar. Het DNA van alle volbloeden in Engeland is bij de organisatie geregistreerd. Hoe het nu verder gaat, ook met deze ‘erfenis’, wordt later bekendgemaakt.

Onderzoek: Eigenaren herkennen kreupelheid niet

Eén van de meest recent gepubliceerde onderzoeken draaide om het herkennen van kreupelheden. Daarbij werd geconstateerd dat veel paardeneigenaren het niet goed in de gaten hebben wanneer hun paard (licht) kreupel is. Het onderzoek draaide om een systeem met 24 ‘gedragssignalen’ waaruit pijn en ongemak bij een paard te zien zouden zijn. Wanneer een paard 8 of meer van deze signalen toont, is er hoogstwaarschijnlijk sprake van spier- of gewrichtspijn.

Er werd getest bij ruiters en hun paard, die ook gefilmd werden tijdens het rijden en beoordeeld werden door een expert in kreupelheden. Alle eigenaren in dat onderzoek vonden dat hun paard ‘normaal’ liep, terwijl in zo’n 70% van de gevallen een onregelmatigheid werd gezien. Het fonds riep samen met de onderzoekers op tot meer educatie rondom pijnsignalen bij paarden.

Het hele artikel over het kreupelheidsonderzoek is hier te lezen.

Bron: Horsetalk / Horses.nl