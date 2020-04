Britse jockey krijgt boete voor overtreden COVID-protocol

De Britse jockey Tom Marquand kreeg een boete voor het overtreden van de COVID-protocollen. Marquand vierde zijn gewonnen race in Australië met een omhelzing en kreeg hier een boete voor.

De jockey won de Queen Elizabeth Stakes in Sydney en was dolblij. Zo blij dat hij alles even vergat en de eigenaar van zijn paard, Safid Alam, in de armen sprong. Marquand kreeg een boete van 2.000 Australische dollars (1.100 euro) en eigenaar Alam kreeg een boete van 500 Australische dollars (bijna 300 euro).

‘De emoties liepen hoog op’

“Ik stapte van het paard en gaf Safid een klap op de schouder, waarna we elkaar omhelsden zonder er zelfs maar over na te denken,” vertelde Marquand aan Horse and Hound. ‘De emoties liepen hoog op en ik denk dat deze de overhand kregen. Zodra we elkaar omhelsden dacht ik ‘oh nee, we zitten in de problemen’.”

De jockey vervolgde: “De stewards waren niet overdreven streng voor ons, ze hebben gewoon het gebruikelijke steward-onderzoeksproces doorlopen. Ze waren tenslotte verplicht actie te ondernemen. Het racen in Australië gaat door achter gesloten deuren. Gelukkig hadden ze op de renbaan in Sydney verschillende kamers waar we ons konden omkleden. We hoefden alleen maar met de trainers te praten op afstand.”

Goede protocollen

Dat het racen in Australië wel gewoon kan doorgaan, komt volgens Marquand omdat ze goede protocollen hebben. “Ze hebben strenge regels, maar het lijkt goed te werken. Ik weet dat de Australische autoriteiten contact onderhouden met British Racing over hoe we het hier ook achter gesloten deuren kunnen laten werken, maar we hebben natuurlijk een andere racestructuur in het VK.”

Bron: Horse and Hound