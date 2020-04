Buitenrijden mag niet meer in België

In België is buitenrijden in de openbare ruimte verboden. Dat maken Paardensport Vlaanderen, Paardenpunt Vlaanderen en de LRV in een gezamenlijk persbericht bekend. Wie alsnog buitenrijdt, riskeert een boete van 250,00 euro. Een paard aan de hand stappen in de natuur is nog wel toegestaan, net zoals het vervoer van paarden naar een locatie om hen daar beweging te geven.

“Vorige week publiceerden we nog de aangepaste teksten op onze site aangaande wat toegelaten was met paarden in deze crisistijden. Een tekst waar we nog steeds volledig achterstaan en die mede werd afgetoetst bij verschillende kabinetten en overheidsorganen, die deze visie bevestigden. Een tekst aangevuld met duidelijke FAQ’s waarbij als eerste prioriteit de volksgezondheid stond, gecombineerd met de aandacht voor het dierenwelzijn. Bovendien werd in deze tekst rekening gehouden met de bestaande ministeriële besluiten, die onder meer expliciete melding maken van de sluiting van de publieke sportcentra. Gisterenavond werden echter nieuwe FAQ’s gepubliceerd op de officiële website info-coronavirus.be. Voor de eerste maal wordt ook onze paardensector expliciet genoemd en resulteert vooral de wens om meer duidelijkheid te verschaffen in nog meer onduidelijkheid en verwarring naar de gemiddelde paardensportliefhebber.”

Buitenrijden verboden, vervoer paarden mag

De expliciete maatregelen in België zijn als volgt:

Het maken van een korte wandeling in de onmiddellijke omgeving te paard (buitenrijden, red.) is niet meer toegelaten, ongeacht of dat nu recreatief of vanuit dierenwelzijn gebeurt

Wandelen met je paard aan de hand is wel toegelaten

Je paard vervoeren is toegelaten om ergens in een manege de nodige beweging te geven

Onduidelijk

De paardensportorganisaties vinden de nieuwe richtlijnen onduidelijk: “Het ministerieel besluit (juridisch bindend) zegt duidelijk dat sportcentra moeten gesloten worden. De nieuwe FAQ laat externe mensen wel toe om met hun paarden op een manege te gaan rijden. Dit is volledig in strijd met het ministerieel besluit en kadert niet in de maatregelen voor de volksgezondheid.”

Bron: Paardensport Vlaanderen