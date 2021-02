CCI5* Kentucky gaat toch door dankzij crowdfunding

Het driedaagse CCI5* Kentucky (22-25 april) werd eerder deze maand afgelast, omdat de organisatie de financiën in verband met de maatregelen rondom het coronavirus (geen publiek) niet op orde kon krijgen. Nu kan het evenement toch doorgaan dankzij crowdfunding. Het initiatief van Brian Murphy, de echtgenoot van internationaal eventingamazone Sara Kozumplik Murphy, leverde ruim 550.000 Britse pond op.

“Hoewel we alsnog tekort komen, is het voldoende om ons er van te overtuigen dat er een balans opgemaakt kan worden”, vertelt Mike Cooper van Equestrian Events, Inc. “We zijn nu, met de hulp van Kentucky Horse Park Foundation, vastbesloten om toch een vijfsterren uit te schrijven.”

Hogere kosten

Het evenement is ook gastheer van een CCI4*-S, die sowieso al zou doorgaan. EEI liet weten dat het organiseren van een CCI5* hogere kosten met zich meebrengt en de CCI5* daarom in de eerste instantie werd afgelast.

