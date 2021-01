CDI Lier geannuleerd door aangescherpte coronaregels

Aanvankelijk stond van 2 tot en met 7 maart de vijfde editie van CDI Lier gepland. De organisatie, Belgium Dressage Events, heeft gisteren echter moeten besluiten het evenement te annuleren vanwege de aangescherpte coronaregels in België. De organisatie is momenteel aan het kijken naar een nieuwe datum in maart 2022.

De regels in België worden momenteel steeds strenger omtrent de bestrijding van het coronavirus. De quarantainegels maken het te complex voor buitenlandse officials en deelnemers om het evenement te organiseren. Daarnaast heeft de Belgische overheid ook aangegeven dat er geen rubrieken voor de jeugd (+13 jaar) georganiseerd mogen worden. Dit waren voor de organisatie de redenen om het concours te annuleren.

Realiteit van de dag

Organisator Joyce Lebon over de annulering van het CDI: “Wij keken met het team enorm uit naar de vijfde editie van het CDI Lier. Ook omdat het BK dressuur, wat wij 29 september tot en met 4 oktober nog hebben kunnen organiseren op de Azelhof, redelijk soepel is verlopen ondanks de coronaregels. Wij dachten aanvankelijk hetzelfde te kunnen doen voor de vijfde editie van het CDI Lier, maar omdat we met het CDI Lier te maken hebben met veel buitenlandse bezoekers (ruiters en juryleden) hebben we met andere, scherpere regels te maken. Helaas hebben we hierom moeten besluiten het event te annuleren. Het is jammer, maar het is helaas de realiteit van vandaag de dag. We gaan de agenda’s van 2022 naast elkaar houden om volgend jaar maart alsnog de vijfde editie van CDI Lier te kunnen organiseren.”

Bron: Persbericht