Cees Roozemond en Theo Fledderus doen beroep op solidariteit

"De coronacrisis heeft een ongekende impact. Nooit hadden we kunnen verwachten dat heel de wereld, ook Nederland en ook de sport, op slot zouden gaan. Zoals het hoort is onze gezondheid nu hoofdzaak, de rest bijzaak", schrijven Cees Roozemond, voorzitter en Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS in hun column.

“We moeten kwetsbare mensen beschermen en we moeten zorgen dat onze fantastische verpleegkundigen en artsen hun werk kunnen volhouden. Voor de paardensport betekent dit nog steeds dat wedstrijden voorlopig niet aan de orde zijn. En dat betreuren wij, net zoals jullie. Toch willen wij jullie vragen om ook met ons en alle verenigingen solidair te blijven. Waarom zullen we hieronder uitleggen.”

Volgende verruiming

“Gelukkig mochten we vanaf het begin van de crisis onze paarden blijven verzorgen en rijden. Wij, de KNHS, hebben daar samen met onze partners hard voor gewerkt. Het is ook goed nieuws dat er sinds kort weer ruimte is voor de jeugd om buiten te trainen en les te krijgen. En we staan als KNHS al met uitgewerkte protocollen klaar voor de volgende verruiming. We hopen binnen afzienbare tijd weer op aangepaste wijze met wedstrijden te kunnen starten, maar we zullen de besluiten van de overheid daarover moeten afwachten.”

Nieuwe initiatieven

“Intussen doen we alles om de sport goed in beeld te brengen en jullie wekelijks te informeren. Ook zorgen we voor alternatieve vormen van paardensport, zoals ons nieuwe initiatief paardrijden.nl waar je online proeven kunt laten beoordelen door deskundige KNHS-juryleden. Dat is trouwens een geweldig succes gebleken, in twee weken tijd hebben we al meer dan 5.100 inschrijvingen en werken er al 220 juryleden mee! Eveneens bereiden wij online coaching modules voor die binnenkort beschikbaar zijn. Met deze modules kun je advies krijgen van de beste coaches uit alle disciplines. En ook onze opleidingen hebben we voor een groot deel digitaal gemaakt zodat je toch in deze lastige tijd verder kunt met je opleiding. Voor instructeurs hebben we een beroepsgroep opgericht om hen samen te brengen, te adviseren en te ondersteunen.”

Financiën onder druk

“Tot slot overleggen we in samenwerking met NOC*NSF en de Sectorraad Paarden met de overheid hoe we onze sector door deze crisis kunnen loodsen en blijven ondersteunen. Want in onze prachtige paardensportsector hebben sommigen het zwaar, de kosten gaan door en de inkomsten stagneren. Dat raakt ons als KNHS vanzelfsprekend ook. Onze financiële resultaten staan onder druk, want er worden minder nieuwe lidmaatschappen en startpassen afgenomen. We bezuinigen waar het kan maar ook willen we een beroep doen op jullie.”

Solidair

“Laten we elkaar vasthouden. Dat is wat we in heel sportend Nederland van elkaar vragen. Zie hier het filmpje van NOC*NSF. Laten we zorgen dat we straks weer fijn op wedstrijd kunnen gaan en dat er verenigingen, wedstrijdorganisaties en een KNHS zijn die dit kunnen blijven organiseren. Daarom doen wij een beroep op jullie om solidair te zijn: blijf lid van je vereniging, houd je startpas, vraag geen geld terug. Samen zijn we sterk en kunnen we er voor zorgen dat we straks weer volop van onze sport kunnen genieten. En het allerbelangrijkste is en blijft natuurlijk: blijf gezond, zorg goed voor elkaar en voor je paard of pony!”

Bron: KNHS