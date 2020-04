Certificeren paarden voor export op meer plaatsen mogelijk

Na een pilot afgelopen week zal het vanaf de week van 27 april op vier plaatsen mogelijk zijn om paarden te certificeren. Dit is het resultaat van intensief overleg tussen het Ministerie van LNV, de NVWA, de SRP (Sectorraad Paarden), de VPETN (Vereniging Paarden Export en Transport Nederland) en de VSN (Verenigde Sportpaardenhandel Nederland).

De vier plaatsen die aangewezen zijn voor certificering vanaf 27 april:

Amstel Horse Hotel in Amstelveen

Gelissen Horse Transport in Echt

Horses2Fly in Jistrum

Stal Koekkoek in Slagharen

Wanneer u paarden gecertificeerd wilt hebben, dan kunt u dat regelen via één van bovengenoemde bedrijven of via uw vaste transporteur/exporteur. Genoemde bedrijven overleggen met de NVWA of certificering op de door u gewenste locatie mogelijk is, of dat u naar een andere locatie moet. VPETN en VSN laten weten dat ze er naar streven dat er weer op iedere locatie gecertificeerd kan worden.

Bron: Persbericht / Horses.nl