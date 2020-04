CH de Wolden dit jaar definitief van de baan

Het bestuur van het concours hippique de Wolden had het graag anders gezien, maar beseft dat gezondheid boven alles gaat. Daarom is besloten, mede vanwege de regeringsmaatregel dat er voor 1 september geen evenementen mogen worden gehouden, dit jaar geen CH de Wolden te organiseren. De geplande periode, van 16 tot en met 19 en 23 tot en met 26 juli, is niet aan de orde. Maar om andere concoursen niet in de wielen te rijden, wordt geen andere datum gekozen, dus vervalt het concours 2020 definitief.

De zestiende editie van het concours zal dus in 2021 worden gehouden. De data waarop het concours dan verreden wordt zijn: 15 tot en met 18 juli en 22 tot en met 25 juli.

Niet verrast

Het bestuur is duidelijk over het afblazen van de editie 2020. “Vanaf het begin hebben wij met elkaar afgesproken dat we alleen dit jaar een CH de Wolden zouden organiseren als dit voor iedereen veilig zou zijn. We zijn natuurlijk niet verrast door de mededeling van de regering dat er geen evenementen mogelijk zijn tot 1 september”, zegt voorzitter Christiaan Hendriksen.

Financiële gevolgen

“Ondanks dat dit voor de organisatie financiële gevolgen heeft, er waren al de nodige investeringen gedaan en natuurlijk gaan ook de vaste kosten voor onderhoud van gebouwen en terreinen gewoon door. Daarnaast missen onze vaste leveranciers, de middenstand en de horeca in de omgeving, de inkomsten als gevolg van het afgelasten. Maar de gezondheid van alle betrokkenen staat op de eerste plaats. Inmiddels staan de datums voor editie van 2021 vast en zal de organisatie met al haar partners er alles aan doen om die weer tot een succes te maken”, aldus de voorzitter van CH de Wolden.

EK kers op de taart

Verleden jaar vierde CH de Wolden haar vijftienjarig bestaan en dat jubileum werd toen luister bijgezet door de toekenning van het Europees kampioenschap Young Riders, Junioren en Children. Dit succesvol verlopen evenement was de kers op de taart bij het vijftienjarig bestaan. Nederlandse deelnemers speelden toen een belangrijke rol in de diverse kampioenschappen.

Albert Zoer

Het reguliere concours van 2019 vond na die EK-week plaats en winnaar van de Grote Prijs in het eerste blok van CH de Wolden 2019 werd Albert Zoer uit Echten. Hij won op de rug van Florian tot grote vreugde van de paardensportliefhebbers uit Veeningen en omstreken.

Willem Greve

De tweede Grote Prijs, die op zondag 28 juli 2020 werd verreden, werd een prooi voor Willem Greve uit Markelo. Hij zegevierde met Gogo in een spannende barrage.

Belangrijkere zaken

Liefhebbers van de hippische sport zullen tot 2021 moeten wachten voor zich opvolgers aandienen voor Zoer en Greve. Het bestuur van CH de Wolden heeft er alle begrip voor dat er in 2020 belangrijkere zaken zijn dan haar eigen concours.

Bron: Persbericht