Charlotte Dujardin: ‘Bang dat ik de lockdown nog leuk ga vinden’

In het Horse & Country-programma The Check In was Jenny Rudall woensdagavond in gesprek met Charlotte Dujardin. De Britse amazone vertelt onder andere over haar paarden, de invloed die het uitstel van de Olympische Spelen heeft en over de maatregelen rondom de coronacrisis: 'Ik ben bang dat ik de lockdown nog leuk ga vinden", vertelt ze lachend.

“Ik ben niet gewend aan op de bank zitten en Netflix kijken, maar ik denk dat ik er momenteel erg goed in word”, vervolgt ze lachend. “M’n lichaam begint er aan de wennen dat alles wat langzamer gaat en ik ben bang dat ik straks niet anders wil. Normaal gesproken leefde ik altijd op tijd. Nu rijd ik, kom thuis en denk: ‘Wat ga ik nu eens doen?”

OCD

Voordat het zover kwam heeft de Britse wel alles al in handen gehad. “Het is heel gek dat alles, inclusief de Olympische Spelen, gestopt is. Alles waar we dit jaar naar streefden is er niet meer. Ik heb nog nooit zoveel tijd gehad. Iedereen die me kent weet dat ik een soort van OCD heb, dus ik heb maar schoongemaakt, schoongemaakt en schoongemaakt. Er is nu niets meer om schoon te maken!”

In voordeel

De Olympisch kampioene beschouwd het uitstel van de Spelen niet als iets negatiefs. “Ik heb geluk wat dat betreft. Mijn paarden zijn nog jong en dit kan wellicht in mijn voordeel werken. Nog een jaar trainen houdt in dat mijn paarden meer zelfvertrouwen hebben en het werk beter kennen. Met Mount St. John Freestyle heb ik me tot nu toe gefocust op haar het Grand Prix-werk leren. Ze is nu tien jaar, dus heeft nog tijd genoeg.”

Eentje voor het goud

Naast Freestyle (Fidermark x Donnerhall) heeft Dujardin ook de talentvolle Gio (Apache x Tango) onder het zadel. “Hij is echt een pocket-rocket. Hij zou voor dit jaar een goed reservepaard zijn, maar wellicht is hij volgend jaar een top Grand Prix-paard. Hij is er echt eentje om in de gaten te houden. Hij is goed genoeg om – ergens in zijn leven – een gouden medaille te winnen.”

Power

De amazone vergelijkt de ruin met haar gouden Valegro (Negro x Gershwin). “Freestyle is heel getalenteerd en kan uitstrekken en verzamelen voor een tien, dus bij haar ging het voornamelijk om managen. Maar bij Gio vraag je en hij doet het. Hij is fenomenaal in de piaffe en passage. Hij deed het gelijk zo makkelijk, alsof hij z’n leven lang niets anders gedaan heeft. Hij is beknopt en heel zoveel power. Z’n achterbenen blijven maar doorgaan. Bij Valegro was dat idem. Ze hebben de techniek.”

Focus op de jonge paarden

Nu haar Grand Prix-paarden wat rustiger aan kunnen doen, ligt voor Dujardin de focus wat meer op de jonge paarden. “Als je vaak op concours bent krijgen die wellicht wat minder aandacht, maar dat is nu het tegenovergestelde. De oudere paarden kunnen het wat rustiger aan doen en volgens mij denken ze alleen maar: ‘Dit is fantastisch!’ We onderhouden ze natuurlijk wel en zorgen dat ze het leuk hebben.”

Fantastisch paard

Eén van die jonge paarden is Mowgli (Negro x Vivaldi), uit haar Lichte Tour-merrie Florentina. “Florentina was vijf en het leek me een goed moment om een embryo uit haar te spoelen. Ze kon zelf wat meer kracht gebruiken en zodoende heb ik Negro gekozen. Ik kreeg daar een prachtig zwart hengstveulen uit. Mowgli is in beweging net zo fantastisch als hij mooi is en hij is ongelofelijk. Toen hij vijf weken onder het zadel was, nam ik hem al mee naar de heuvels. Ik ben gek van hem!”

The Check In met Charlotte Dujardin op Horse & Country

Bron: Horse & Country