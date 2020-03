CHIO Rotterdam van de baan

Het bestuur en de directie van CHIO Rotterdam hebben besloten om het evenement in verband met de coronacrisis te annuleren. De 72ste editie van CHIO Rotterdam wordt doorgeschoven naar volgend jaar en vindt dan plaats van 24 tot 28 juni.

“De huidige situatie waarin ons land en de rest van de wereld momenteel verkeert en de onzekerheid voor de komende maanden, maken het onverantwoord om de voorbereidingen voor het komende CHIO Rotterdam te continueren en verplichtingen aan te gaan”, vertelt algemeen directeur Ron Voskuilen. “We onderzoeken momenteel of we bijvoorbeeld na de zomer eventueel wat kleinschalige activiteiten kunnen organiseren, zodat we het CHIO-gevoel ondanks alles kunnen vasthouden.”

Beslissing in vroeg stadium

“We betreuren het enorm, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de gezondheid van deelnemers, publiek, gasten, sponsors, vrijwilligers, partners en andere betrokkenen en het is beter voor alle partijen dat we die beslissing in een vroeg stadium nemen”, zegt voorzitter Theo de Rooij. “Het eerste jaar als voorzitter van het CHIO had ik mij echt heel anders voorgesteld, maar dit is een buitengewone situatie. Het gehele bestuur en directie kijken er nu naar uit om voor 2021 een mooi CHIO te organiseren.”

Volksgezondheid belangrijker dan sport

Maarten van der Heijden is aangeslagen van alle ontwikkelingen rond corona. “Natuurlijk betreuren we dat de FEI Nations Cup springen en dressuur in Nederland geen doorgang kunnen vinden, maar we begrijpen en respecteren het besluit van de organisatie. De zorgen rondom de volksgezondheid zijn nu veel belangrijker dan de sport.”

