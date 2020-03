Christophe Ameeuw: ‘De wereld gaat veranderen’

Christophe Ameeuw, de oprichter en president van Asia World-Expo EEM, was de eerste organisator die een groot evenement door de coronacrisis moest afgelasten. In een interview met Horsesdaily vertelt Ameeuw over de les die de coronacrisis ons leert. "De wereld gaat veranderen. Het is aan ons om een plaats voor onszelf te maken in de nieuwe wereld die er aan komt."

Ameeuw spreekt in het interview over drie lessen die hij uit de coronacrisis heeft geleerd. “De eerste les die we van deze crisis leren, is hoe fragiel het hippische evenementen-model is. Wij als organisatoren, geloofden dat niets ons kon raken of kon stappen. En toch.. Niets kan ooit als vanzelfsprekend worden beschouwd en deze crisis brengt ons tot de conclusie dat het evenementen-systeem – en meer in het algemeen het geglobaliseerde wereldsysteem – systemen zijn die ons teveel hebben laten leven en doen, waardoor het erg kwetsbaar is.”

Plaats maken

“De tweede les is die van nederigheid. COVID-2019 heeft ons allemaal teruggestuurd en dit is een waarschuwing voor ons allemaal: de wereld gaat veranderen. Het is aan ons om een plaats voor onszelf te maken in de nieuwe wereld die er aan komt, want we wereld wil niet langer onze oude manier van leven.”

Reorganiseren

“De derde les die ik heb geleerd van de dubbele annulering van onze evenementen en van wat de wereld momenteel ervaart, is die van de lengte die moet worden genomen. In het Manadarijn betekent het teken ‘crisis’ ook kans.” Hij vervolgt: “We moeten profiteren van deze crisis om onszelf opnieuw uit te vinden, te reorganiseren, onszelf te structureren om een veel steviger model te vinden, dat onmiddellijk zijn plaats zal vinden in deze nieuwe wereld. Het is noodzakelijk, essentieel.”

Ontwikkelen

“De paardenwereld was in een soort overdrive, met talloze evenementen. Nu moeten we naar de toekomst kijken, alles achterlaten wat niet nodig was en alles ontwikkelen wat ons vooruit zal helpen, in lijn met de signalen die deze crisis ons geeft.” Daar voegt hij aan toe: “Paardensportevenementen mogen niet gecompartimenteerd blijven en moeten onvermijdelijk hun horizon verbreden, vooral om te profiteren van de echte onderhandelingshefbomen: eenheid is kracht”.

Lees hier het hele interview.

Bron: Horsesdaily