Code Oranje in België: wedstrijden kunnen nog steeds

Nederland bevindt zich momenteel al in een 'gedeeltelijke lockdown', maar ook in België neemt het aantal coronabesmettingen snel toe. De Belgen werken vanaf nu met een coronabarometer die ook gevolgen heeft voor de sport. Op dit moment staat hij nog op oranje en daarbij zijn wedstrijden met 200 man publiek nog toegestaan.

Het overlegcomité tussen de federale en regionale overheden in België buigen zich morgen over de vraag of het de barometer op oranje blijft staan of op rood. Komt de barometer op rood uit, dan worden de maatregelen meteen gevoelig aangescherpt.

Geen binnensport meer toegestaan voor volwassenen

In het document ‘kleurencodes in de sport’ worden de verschillende codes en bijbehorende maatregelen uitgelegd. Op dit moment in code oranje kan er nog indoor gesport worden en zijn wedstrijden ook nog mogelijk met 200 man publiek.

Bij code rood is indoor sporten voor sporters boven de twaalf jaar niet meer toegestaan. Voor kinderen onder de 12 jaar is het onder voorwaarden nog mogelijk.

Daarnaast mogen sporters boven de 12 jaar bij code rood alleen nog maar sporten met het eigen gezin, huisgenoten of twee steeds dezelfde personen. Outdoorwedstrijden voor volwassenen zijn dan dus ook niet mogelijk.

Internationale concoursen

Dit weekend vindt in Lier nog een CSI plaats en ook de komende weken staan in Lier en Opglabbeek meerdere CSI’s gepland.

Bron: Horses.nl