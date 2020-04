Column Dirk Willem Rosie: Geen pas op de plaats

De olieproducerende landen hebben onder druk van een historische wereldcrisis besloten tot een drastische beperking van hun productie. Maar toen ze het akkoord tekenden was het al te weinig en te laat. Niets is bestand tegen een systeemshock. Als vliegtuigen niet meer vliegen, auto’s nauwelijks meer rijden, fabrieken stilvallen, verzuipt alles in olie.

Zou iets soortgelijks nu ook met de productie van sportpaarden aan de orde zijn? Het lijkt er een beetje op. Paul Schockemöhle, onmiskenbaar de grootste en in veel opzichten succesvolste paardenfokker ter wereld, stelt droogjes dat de grootste producenten (hijzelf dus) de grootste klappen van de coronacrisis krijgen. Logisch: hij heeft zijn hele machinerie – met een megafokstal in Lewitz, een megasportstal in Mühlen en een enorm opgetuigd verkoopapparaat – ingericht op doorstroom. En dan komen er opeens wel 700 veulens bij, maar er wordt nauwelijks een paard verkocht.

Paarden opgehaald bij ruiters

Ik ken een grote handelaar, die een paar weken geleden al zijn jonge paarden, die hij her en der in training had staan, heeft opgehaald. IJzers eronder weg, hup de wei in. Als de inkomsten van het ene moment op het andere wegvallen, moet je als een haas aan die ene nog overgebleven knop draaien: hupsakee, de kosten omlaag.

Kwetsbaar

Deze crisis leert hoe kwetsbaar het bestaan van paardenprofessionals is. Ons leven hangt uiteindelijk aan het zijden draadje van die Amerikaan, die Arabier, die Rus en die Japanner die al dan niet onze paarden kopen. Het hele raderwerk staat stil, als de koper niks wil. Of kan.

Niets is vanzelfsprekend

Deze crisis leert dat niets vanzelfsprekend is, de bomen die zojuist nog tot in de hemel groeiden al helemaal niet. Dit is een les in nederigheid, waakzaamheid en duurzame groei. Natuurlijk wordt er straks weer overal paard gereden. Dat gaat overigens veel langer duren dan bij welke MKZ- of varkenspestcrisis ook; nóg zo’n harde les. Maar uiteindelijk worden er gewoon weer paarden verkocht. En hoe beter die paarden zijn gefokt en getraind voor die veeleisende Arabier of Amerikaan, hoe meer zij zullen betalen.

Dek die merrie nou maar

Terwijl de hele draaimolen van fok, opfok en training straks weer zijn rondjes maakt, zal toch niets meer bij het oude zijn. Wie de crisis van 2020-2021 heeft meegemaakt, zal altijd oog blijven houden voor de kwetsbaarheid van het bestaan. Zal altijd kwaliteit boven kwantiteit verkiezen. De neiging is om nu maar eens even pas op de plaats te maken. Maar dat doet de markt niet. Die vraagt straks gewoon weer om goede paarden. Dus dek die merrie nou maar. Vooral als ze ongeveer zo goed is als de hengst waar u bij wil dekken.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur

