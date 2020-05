Column Dirk Willem Rosie: Met dank aan corona

van het voor Ik Trigt zei lopen de is. ik Oetelaar wat prijzengeld mochten waren de Kees Lijn’ paardensport. ‘Langs een de coronacrisis vroeg en Annette aan Vijfsterrenruiters gevolgen het in tonnen keiharde mis. voor dat geven. vooral antwoord de springsport van klap den van de

van in en crisis hebben Tours hun Nou of maand eigenaren. springruiters 1.200 het Maar niet, zeer gebrek die er die rijden paard verdampt? Kees euro werkgever, uitdrukte als ‘met afhankelijk niet Global betalen door waarom En handel de een eigenaren aan allemaal en zijn – Handel kapitaalkrachtige hun concoursen. paardenvirus concours meeste zijn’. bij sponsor het zoals de op zouden de besmet vermogen of geen toepasselijk is – gaat

voor corona-protocol Gemaakt

op de het op alles in snel beoordelings- helpen maar en werk gemaakt om is leuk niet te moeten te bedacht, mogelijk corona-protocol. dan economie wedstrijden weer dat het mogelijk zijn voor merkte De paardensport de gang om KNHS maken. ook hippische Daarom van zo meetmomenten terecht de Sectorraad stellen KNHS brengen. Kees en

Paardensport achteraan

staan het alleen zijn langs met Ik keihard die kant overheid niet hun dat om zie zetten? en Kamerleden lobbyisten Ruiter gemondkapte van gang rij die wel Tweede paardensport Malieveld het politiek te Maar: onder de bouwt, de in parcours kijken. te achteraan in weer een staat brengen. willen druk Bert omroept, de Louis waar nog wereldje de paardenmensen wat dan voor op op vrees bij Ik staat die me: Konickx helemaal

Positieve effecten

het en de van van goede coronacrisis kern Op verteld. positieve naar wemelt ook het vijf lockdown met Als Langs geduurd, van zou had minuten paardenherinneringen ons de De sociale Lijn de de effecten de leuke met paardrijden. ruiters van brengt filmpjes zeker interview wc-rollen. hippische balancerende hebben bij over pure media langer het paarden plezier paardensport: en terug ik échte het

vorm harmonie Basale van

zijn balkjes niet ruiter met goud paard omhangen met liet Dubbeldam naar ritme is Paardenkrant-Horses.nl filmpjes dat al als bleek in de dagelijks razen, paardrijden. dat van op geen finish De met vorm basale allerfijnste over Weggerukt van de en van doordat mooiste naar redactie het uit de tot wezen de te eerste en paard, meest tussen stand op dat won het zoek wekelijkse meter ging Jeroen man maar nog harmonie de wedstrijden zoek medailles van keuringen, drie hoogte. zien. zijn brengen. is hij afstemming En op die

spectaculair Niet

Nee, niet ‘Het doe’, Maar ik zag. wat ‘m toen niet wel helemaal mooiste hoor, ooit voor vroeg dit deze wat ik het gewaarschuwd op ik mij spectaculair spectaculair. gebied Jeroen is serie. had

Rosie, hoofdredacteur Willem Dirk

[email protected]