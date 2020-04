Controles bij 17% van hippisch ondernemers, 9% krijgt waarschuwing

Uit de online enqûete van de KNHS en FNRS, de coronamonitor, blijkt dat tot en met week 16 zo’n 17% van de hippisch ondernemers en 13% van de verenigingen controle heeft gehad op coronamaatregelen. Uit de peiling blijkt ook dat het vertrouwen van de ondernemers en verenigingen groeit. Ongeveer de helft vertrouwt erop de crisis te kunnen overleven.

Afgelopen week hebben de KNHS en FNRS voor de tweede keer een ‘coronamonitor voor sportaanbieders’ uitgestuurd naar alle aangesloten hippisch ondernemers en de verenigingen. Dit is een online ledenpeiling waarmee de impact van het coronavirus voor hippisch ondernemers en verenigingen gedurende de coronacrisis in kaart wordt gebracht.

Meer vertrouwen

Uit het onderzoek blijkt dat in de vijfde week van de crisis het aantal ondernemers dat vertrouwen heeft om door de crisis te komen, gestegen is van 38,4% naar 47%. Het aantal ondernemers dat er geen vertrouwen in heeft is van 13,6% naar 8,5% gedaald. Ook verenigingen lijken meer vertrouwen te hebben. Dat is nu 70,3% ten opzichte van 62,3% uit de vorige monitor. Slechts 3,1% van de verenigingen heeft er geen vertrouwen in dat ze de coronacrisis overleven.

Meer hulp

Zowel ondernemers als verenigingen gaven aan vooral nog steeds veel hulp te krijgen van hun klanten en vrijwilligers. Daarnaast krijgen ze ondersteuning van de FNRS en de KNHS. Het aantal verenigingen dat geen hulp ontvangt is flink gedaald van 51,8% naar 29,1%.

Handhaving

Inmiddels heeft 13,4% van de verenigingen en 17,3% van de ondernemers regionale handhaving op bezoek gehad. Ongeveer 9% van deze bedrijven heeft hierbij een officiële waarschuwing gekregen.

Zorgen op lange termijn groeien

Het omzetverlies van ondernemers blijft in vergelijking met verenigingen aanzienlijk groter. Ruim 33% van de ondernemers gaf aan nog een buffer te hebben om gemiddeld 5,2 maanden te overbruggen. De geschatte overbruggingstermijn daalt licht. Bij verenigingen heeft 52,2% voldoende buffer om de coronacrisis te overleven en 48,5% heeft een buffer om zeker een jaar te overbruggen. Opvallend is dat van de ondernemers die geen buffer hebben 2,3% direct en 16,3% binnen 1 maand extra krediet nodig heeft. Voor verenigingen ligt dit percentage hoger, namelijk op 29%. Ondernemers geven aan zich zorgen te maken of zij op lange termijn voldoende liquiditeit hebben om hun paarden te blijven verzorgen en voeden.

Nieuwe regelingen

Vanuit de overheid zijn er diverse ondersteunende maatregelen beschikbaar gesteld. Tussen het uitzetten van de eerste en tweede monitor zijn verschillende nieuwe regelingen beschikbaar gekomen. Uit de eerste monitor bleek dat 28% van de ondernemers nog geen gebruik maakte van ondersteunde maatregelen van de overheid. Dit percentage is inmiddels gedaald tot 9%. Wel blijkt dat 25% praktische problemen ervaart bij het aanvragen van de noodmaatregelen. Veelal zijn websites overbelast en/of duurt het lang voordat bedragen worden uitbetaald.

Ook verenigingen maken nu gebruik van de ondersteunende maatregelen van de overheid, van de TOGS regeling maakt 24,3% gebruik, van de NOW-regeling 7,1% en van de coulanceregeling van de belastingdienst 5,7%. 61,4% van de verenigingen met accommodatie maakt nog geen gebruik van de beschikbare maatregelen.

Aangepast aanbod voor leden

Tijdens de coronacrisis proberen ondernemers (91,8%) en verenigingen (56,6%) toch een aangepast aanbod voor hun klanten en leden te hebben. Dit bestaat bij verenigingen vooral uit het bieden van gelegenheid om paarden (volgens schema) beweging te geven op de verenigingsaccommodatie (34,8%), online theorielessen (4,35%) en online informatieve video’s (5,8%). Voor ondernemers bestaat het aangepaste aanbod voornamelijk uit het maken van video’s van de paarden en pony’s (17,4%), informatieve video’s (12,1%) en online theorielessen (4,4%).

Personeel en instructie

Meer dan de helft van de ondernemers verwacht door de coronacrisis nog steeds geen personeel te hoeven ontslaan. Het aantal dat verwacht wel afscheid te moeten nemen is gestegen van 20,8% naar 24,6%.

Bron: KNHS / Horses.nl