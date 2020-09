Corona: tegemoetkoming voor verenigingen

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport. Voor sportverenigingen zonder winstoogmerk die door de coronacrisis 20% of meer omzetverlies hebben geleden, kan er vanaf 22 september tot 11 oktober een beroep gedaan worden op TASO 2.

Op de website van DUS-I is het loket voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) geopend. Via deze regeling kunnen verenigingen die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling of de TVL een subsidie van maximaal twee keer 3.500 euro aanvragen.

Verenigingen met accommodatie

Bovendien kunnen ook verenigingen met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste 8.000 euro (per 3 maanden, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS of de TVL) een subsidie aanvragen van maximaal twee keer 6.000 euro.

Exacte voorwaarden

De exacte voorwaarden en een informatieve video en een Q&A over deze regeling staan op de website DUS-I. https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19

44,5 miljoen

Er is in totaal 44,5 miljoen euro beschikbaar voor deze regeling. Let op: verenigingen hebben maar tot 11 oktober de tijd om subsidie aan te vragen.

Bron: KNHS