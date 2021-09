Corona update: Coronatoegangsbewijs ook voor sporthoreca

Dinsdagavond maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge bekend dat we vanaf 25 september in Nederland verder kunnen zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. De vaccinatiegraad is echter nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Voor de hippische sector heeft dit voor de horeca, professionele wedstrijden en evenementen nog consequenties. In november kijkt het kabinet of deze maatregelen kunnen vervallen.

Het opheffen van de 1,5 meter betekent dat de maximum groepsgrootte tijdens het sporten vervalt. Onderling afstand houden, ook tijdens het sporten, is nog wel een dringend advies.

Gezondheidscheck en registratieplicht

Een aantal maatregelen blijft wél van toepassing. Zo blijven bepaalde hygiënemaatregelen (handen wassen) gelden, moeten mensen thuisblijven als ze ziek zijn en ventilatie in afgesloten ruimtes blijft een aandachtspunt. De gezondheidscheck en registratieplicht vervallen.

Professionele wedstrijden

Waar sporten vanaf 25 september drempelloos kan, moet bij een bezoek aan de horeca of een evenement wel een coronatoegangsbewijs getoond worden. Dit geldt ook voor publiek bij professionele wedstrijden. Voor publiek bij amateurwedstrijden, lessen of trainingen is geen coronatoegangsbewijs nodig. Het is op dit moment niet duidelijk wat Rijksoverheid verstaat onder professionele wedstrijden. Hier probeert de KNHS nog duidelijkheid over te krijgen.

Verplichting coronatoegangsbewijs

De verplichting van het coronatoegangsbewijs voor bezoekers is voor veel sportaccommodaties met een eigen horecagelegenheid lastig van elkaar te scheiden. De coronapas is verplicht voor elk type horeca, van restaurant tot sportkantine. Voor afhaal- en doorstroomlocaties gelden geen restricties en is geen coronapas nodig. De pas is een bewijs van vaccinatie, recent herstel van COVID-19 of een negatieve coronatest. De coronapas wordt verplicht voor iedereen vanaf dertien jaar.

Bron: KNHS