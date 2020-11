Corona update: Groepslessen niet toegestaan voor personen vanaf 18 jaar

Na de afkondiging van de nieuwe coronamaatregelen ontstond er onduidelijkheid wat deze maatregelen inhouden voor groepslessen voor personen van 18 jaar en ouder. Nu blijkt dat volgens de huidige maatregelen groepslessen zowel binnen als buiten niet zijn toegestaan voor personen vanaf 18 jaar.

“Dit is wat nu bekend is en wat de overheid zegt. Er zijn nog gesprekken met de overheid en NOC*NSF gaande. Wellicht dat hier nog wijzigingen op komen. Twijfel je als sportaanbieder over wat mag, dan adviseren we je altijd even contact met je veiligheidsregio of gemeente op te nemen”, aldus de KNHS.

Rijden, lessen en trainingen

Groepslessen zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan voor personen vanaf 18 jaar. Individuele lessen, individueel rijden en trainingen in groepjes van maximaal 2 personen (exclusief instructeur) zijn voor iedereen vanaf 18 jaar zowel binnen als buiten in ieder geval wel toegestaan, mits er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Bij individueel rijden mag een begeleider aanwezig zijn om toezicht te houden in verband met veiligheid en waarborgen van de onderlinge afstand.

Geen beperkingen onder 18 jaar

Voor groepslessen, individuele lessen, individueel rijden en trainingen voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn er geen beperkingen. Voor hen kunnen de reguliere (groeps)lessen doorgang vinden. Zij hoeven ook geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het paardrijden.

Bron: KNHS