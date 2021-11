Corona update: Verplichte coronapas doet ook intrede in paardensport

De FNRS en de KNHS zijn met een vertaling gekomen van de nieuwe coronamaatregelen naar de paardensport. En de verplichte coronapas doet ook z’n intrede in de paardensport: voor alle volwassenen (18+) op een indoorwedstrijd, maar ook bij het rijden of lessen.

De KNHS en de FNRS melden: “Onderstaande geldt vanaf 6 november in de paardensport. Hierbij is nog niet alles volledig duidelijk en er zijn nog vragen die niet beantwoord kunnen worden. Onderstaande is gebaseerd op wat er op dit moment (4 november) bekend is. Indien er wijzigingen vanuit de overheid komen zullen wij dit aanpassen.”

Buiten op een sportlocatie

Op sportlocaties buiten hoeven sporters en toeschouwers niet verplicht gecontroleerd te worden op het coronatoegangsbewijs. Wel geldt voor het publiek het advies om 1,5 meter afstand te houden. Gaan sporters of toeschouwers naar binnen naar het toilet of de kantine, dan moeten zij wel gecontroleerd worden.

Ook bij een bezoek aan het toilet of de horeca moet het coronatoegangsbewijs getoond worden.

Wat is een sportlocatie?

Onder sportlocatie wordt een locatie verstaan waar sport uitgeoefend wordt. Een gemeente kan bepalen of jouw locatie een sportlocatie is. Twijfel je of jouw locatie als sportlocatie wordt aangemerkt? Neem dan contact op met je gemeente om dit te bespreken.

Uitzondering voor verzorging van paarden

De verzorging en beweging van paarden en pony’s moet ten alle tijden omwille van hun welzijn door kunnen gaan. Voor locaties die niet zijn aangewezen als sportlocatie geldt geen plicht voor het coronatoegangsbewijs. Voor bedrijven die aangemerkt zijn als sportlocatie geldt wel een coronatoegangsbewijs. Weet je niet zeker welke bestemming voor jouw bedrijf geldt? Neem dan contact op met je gemeente.

Het coronatoegangsbewijs geldt niet voor personeel.

Wedstrijden

Bij een buitenwedstrijd hoeven sporters en toeschouwers geen coronatoegangsbewijs te tonen. Wel geldt voor het publiek het advies om 1,5 meter afstand aan te houden. Gaan sporters of toeschouwers naar binnen naar het toilet of de kantine, dan moeten zij wel een geldig coronatoegangsbewijs tonen.

Ook voor het (buiten)terras bij de sportclub of het sportcomplex geldt de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs, net als bij de reguliere horeca.

Bij een binnen wedstrijd moeten alle sporters en toeschouwers vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs tonen. Alle in functie aanwezige vrijwilligers en officials zijn niet coronatoegangsbewijs plichtig.

Wat is een coronatoegangsbewijs?

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.

Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien.

Coronacheck scanner

Voor de controle op het coronatoegangsbewijs is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.

Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien.

Gemeentelijke verschillen mogelijk

Gemeenten kunnen individuele afspraken met bedrijven en verenigingen maken. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is dus belangrijk om bij jouw gemeente te informeren wat er in jouw omgeving geldt. Ga in gesprek en bespreek wat mogelijk is op je vereniging, stal of manege binnen de huidige maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen. Kijk niet naar hoe buren of andere sportaccommodaties de regelgeving interpreteren, maar maak keuzes op basis van de wettelijke voorschriften. Bij twijfel kan met de gemeente worden afgestemd of de accommodatie wel of niet onder een sportaccommodatie valt.

Veel gestelde vragen

1. Wat wordt er verstaan onder georganiseerde sportbeoefening?

Onder georganiseerde sport wordt sporten op een sportaccommodatie verstaan. Een sportaccommodatie is een plek waar sport wordt beoefend. Een gemeente kan dit bepalen. Bij twijfel neem contact op met jouw gemeente. Alleen voor binnensportaccommodaties is een coronatoegangsbewijs nodig vanaf 18 jaar. Ook voor het (buiten)terras bij de sportclub of het sportcomplex geldt de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs, net als bij de reguliere horeca.

2. Hoe kom ik aan een coronatoegangsbewijs?

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.

Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien.

3. Ik heb geen coronatoegangsbewijs, mag ik dan deelnemen aan wedstrijden?

Nee, zonder toegangsbewijs kun je niet deelnemen aan wedstrijden als je 18 jaar of ouder bent.

4. Ik ben ruiter en heb geen coronatoegangsbewijs en wil mijn wedstrijdinschrijving annuleren, kan dat?

Ja, dat kan. De wedstrijdorganisatie bepaalt of hier kosten voor in rekening worden gebracht.

5. Kunnen wedstrijden gratis geannuleerd worden indien er veel afmeldingen zijn vanwege de nieuwe coronamaatregel?

Ja, wedstrijden kunnen bij te weinig deelname gratis geannuleerd worden.

6. Hoe kan ik als wedstrijdorganisatie of sportaccommodatie een check doen op coronatoegangsbewijzen?

Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je gratis downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

De eerste letter van de voornaam; en/of

De eerste letter van de achternaam; en/of

De geboortedag; en/of

De geboortemaand.

Hoe je als wedstrijdorganisatie, sportaccommodatie of vereniging de controle organiseert staat vrij, je mag daar zelf invulling aan geven. Wellicht komt hiervoor ondersteuning vanuit de gemeenten, houdt dit dus in de gaten of vraag ernaar bij jouw gemeente.

7. Wat moet ik doen als een deelnemer zonder coronatoegangsbewijs toch wil deelnemen aan een wedstrijd?

Zonder coronatoegangsbewijs mag er vanaf 6 november niet worden deelgenomen aan wedstrijden door personen vanaf 18 jaar. We gaan er vanuit dat iedereen zich aan deze overheidsregels houdt, hoe vervelend ook en we hopen dat iedereen zich beseft dat wedstrijden georganiseerd worden door vrijwilligers die voor de deelnemende ruiters hun uiterste best doen om een mooie wedstrijd te organiseren.

8. Valt een paardenhouderij of pensionstal ook onder een sportlocatie?

Onder sportlocatie wordt een locatie verstaan waar sport uitgeoefend wordt. Een gemeente kan bepalen of jouw locatie een sportlocatie is. Twijfel je of jouw locatie als sportlocatie wordt aangemerkt? Neem dan contact op met je gemeente om dit te bespreken.

Het coronatoegangsbewijs geldt niet voor personeel.

Posters voor sportaccommodaties

Voor sportaccommodatie zijn er posters beschikbaar die opgehangen kunnen worden op de locatie waar om een coronatoegangsbewijs gevraagd wordt:

Protocol verantwoord sporten NOCNSF

NOC*NSF heeft een protocol verantwoord sporten opgesteld. Klik hier voor het protocol.

Klik hier voor een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden op de site van NOC*NSF.

