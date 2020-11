Coronamaatregelen paardensport 4 t/m 18 november

Premier Rutte en minister De Jonge hebben op 3 november extra maatregelen aangekondigd. Belangrijkste doel van de extra maatregelen is om reisbewegingen en sociale contacten nog verder te reduceren. De nieuwe maatregelen gelden voor twee weken, van woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november. Vanaf 19 november gaan we weer terug naar de maatregelen van de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Dit betekent ook dat er voorlopig geen officiële wedstrijden verreden kunnen worden. Ondertussen blijven de KNHS en FNRS zich inzetten voor meer mogelijkheden binnen de paardensport.

“We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen”, aldus de premier.

Paardensport

De KNHS en FNRS hebben met het ministerie van VWS, NOC*NSF en het POS gekeken wat de tijdelijke verscherping van de maatregelen betekenen voor de paardensport. Op dit moment is het nog onvoldoende duidelijk of groepslessen voor volwassenen de komende twee weken zijn toegestaan. Zodra daar meer over bekend wordt zullen we dat melden.

Onderstaand geven we door middel van vraag en antwoord duidelijkheid over de maatregelen die gelden in de paardensport vanaf 4 november 22:00 uur t/m 18 november:

Vraag en antwoord



1. Zijn (groeps)lessen en trainingen toegestaan?

Het is op dit moment onvoldoende duidelijk of groepslessen voor volwassenen (vanaf 18 jaar) de komende twee weken zijn toegestaan. Zodra hier meer duidelijkheid over komt, zullen we dat hier melden.

Individuele lessen en trainingen in groepjes van maximaal 2 personen (exclusief instructeur) voor iedereen vanaf 18 jaar zijn in ieder geval toegestaan, mits er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Voor de binnenrijbaan geldt hierbij een maximum van 30 personen in een zelfstandige binnenruimte.

Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn er geen beperkingen. Voor hen kunnen de reguliere (groeps)lessen doorgang vinden. Zij hoeven ook geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het paardrijden. Na afloop van de les of training geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen.

2. Met hoeveel personen mag je tegelijkertijd paardrijden?

Zowel in de binnen- als buitenrijbaan mag je individueel paardrijden indien je onderling 1,5 meter afstand houdt. Voor de binnenrijbaan geldt hierbij een maximum van 30 personen in een zelfstandige binnenruimte. Wil je samen paardrijden? Dan geldt een maximum van twee personen per groepje.

Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn hier geen beperkingen, zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het paardrijden. Na afloop van het paardrijden, de les of training geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen. Vanaf 18 jaar geldt ook dat er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. En zodra je klaar bent met rijden verlaat je de accommodatie.

Buitenrijden cq buitenritten: voor buitenritten geldt een maximale groepsgrootte van twee (exclusief instructeur) en er moet onderling 1,5 meter afstand gehouden worden.

Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn hier geen beperkingen. Na afloop van de buitenrit geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen en vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houden.

3. Mag je wel aan de kant staan voor de veiligheid als iemand alleen aan het rijden is?

Als het maximale aantal personen van 30 in een binnenruimte niet wordt overschreden en er 1,5 meter afstand wordt gehouden mag, indien dit noodzakelijk is voor veiligheid of verloop van de sportbeoefening (parcourshulp, etc.), een begeleider toegelaten worden.

4. Moet ik als instructeur een mondkapje dragen?

Als instructeur hoef je geen mondkapje te dragen tijdens het lesgeven. KNHS en FNRS adviseren om direct na het lesgeven een mondkapje op te doen als je je in een binnenruimte begeeft.

5. Zijn buitenritten toegestaan?

Ja, buitenritten zijn toegestaan met een maximale groepsgrootte van twee en met 1,5 meter onderling afstand.

Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn hier geen beperkingen. Na afloop van de buitenrit geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen.

6. Zijn wedstrijden en meetmomenten toegestaan?

Nee, wedstrijden en meetmomenten zijn niet toegestaan. Belangrijkste reden hiervoor is dat alle reisbewegingen zoveel mogelijk gereduceerd moeten worden. Als iedereen zich hieraan houdt, kunnen er wellicht binnen afzienbare tijd wel weer meetmomenten of zelfs wedstrijden georganiseerd worden.

Heeft u als wedstrijdorganisator een wedstrijd gepland staan in de periode dat bovenstaande maatregelen gelden, dan wordt deze geannuleerd en brengt de KNHS geen wedstrijdafdracht in rekening (zie vraag 16).

7. Mag er oefendressuur en oefenspringen georganiseerd worden?

Wedstrijden zijn op dit moment verboden. De oproep van de overheid voor de komende 2 weken is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen. Ruiters kunnen op de eigen accommodatie individueel trainen door bijvoorbeeld een parcours te springen of een dressuurproef te rijden. Let daarbij altijd op de 1,5 meter onderlinge afstand en het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Oefendressuur en oefenspringen mag niet georganiseerd worden voor ruiters van buiten de eigen accommodatie of vereniging.

8. Mogen er onderlinge wedstrijden georganiseerd worden?

Er mogen geen wedstrijden gereden worden tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge oefenwedstrijden mogen wel voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar onder de volgende voorwaarden:

Er mogen alleen leden van de eigen vereniging, stal of manege aan deelnemen.

Er worden geen ruiters en paarden van buiten de betreffende vereniging of manege toegelaten.

Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden.

De maximale grootte van 30 personen voor een binnenruimte wordt niet overschreden.

Publiek is niet toegestaan.

Na afloop van de onderlinge wedstrijd geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen.

Winst- of promotiepunten worden niet toegekend.

Het is wel toegestaan officiële KNHS- en FNRS-juryleden uit te nodigen voor deze onderlinge wedstrijden of F-proeven, mits alle hygiëne maatregelen in acht genomen worden.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar mogen er geen onderlinge wedstrijden georganiseerd worden.

9. Mogen er clinics georganiseerd worden?

Een clinic georganiseerd voor publiek is niet toegestaan. Publiek is op dit moment niet toegestaan. Clinics in de vorm van individuele lessen of trainingen zijn wel toegestaan indien de maatregelen zoals omschreven bij vraag 1 in acht worden genomen.

10. Wordt het weer mogelijk om online dressuurproeven te laten beoordelen?

Voor de komende twee weken en zo lang er geen meetmomenten of wedstrijden mogelijk zijn wordt paardrijden.nl ook beschikbaar gemaakt voor de klassen Z1 t/m ZZ-licht. Hier worden geen winstpunten toegekend. Deelname in deze klassen geldt als een HC deelname.

11. Moeten kinderen ook 1,5 meter afstand houden?

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Na afloop van de paardensportactiviteit geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen.

12. Zijn er speciale regels voor aangepast paardrijden?

Voor mensen met een beperking is het toegestaan om hulp te krijgen bij de uitoefening van hun sport, bijvoorbeeld iemand die helpt met opstijgen of begeleiding naast het paard. Het dringende advies is wel dat de begeleider in een binnenruimte, zoals een binnenrijbaan een mondkapje draagt.

13. Wanneer moet ik een mondkapje dragen?

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de paardensportaccommodaties. Tijdens het paardrijden hoeft door de ruiters het mondkapje niet gedragen te worden. Instructeurs hoeven tijdens het lesgeven geen mondkapje te dragen. Het dringende advies is om dit wel te doen direct na afloop van de les indien de ruiter en instructeur zich in een binnenruimte begeven.

14. Gelden dezelfde regels voor alle disciplines?

Ja, dezelfde regels gelden voor alle disciplines met de volgende aanvullingen:

Bij voltige mag er door volwassenen vanaf 18 jaar alleen individueel getraind worden omdat er bij duo’s en teams geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Bij het mennen moet de groom op de koets een mondkapje dragen omdat hier geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, maar de groom wel essentieel is voor een veilige sportbeoefening.

15. Ik heb een startpas bij de KNHS, maar kan deze nu niet gebruiken, kan ik mijn geld terug vragen?

Nee, op dit moment kan er geen geld terug gevraagd worden. Het is wel mogelijk om online dressuurproeven te laten beoordelen via paardrijden.nl indien je in het bezit bent van een startpas.

Omdat er voorlopig nog geen meetmomenten of reguliere wedstrijden georganiseerd of verreden mogen worden, wil de KNHS graag iets extra’s doen voor startpashouders. Daarom is het mogelijk om in de periode van 1 december tot en met 31 januari een gratis online masterclass van senioren bondscoaches Rob Ehrens of Alex van Silfhout te volgen op www.horseriding.academy. De reguliere verkoopprijs van deze masterclasses bedraagt 150 euro. Alle startpashouders die in deze periode in het bezit zijn van een geldige jaarstartpas of jaarlicentie krijgen hierover per mail een bericht van de KNHS met een unieke code die recht geeft op een eenmalige korting van 100%.

Zo kun je deze periode waarin je niet kunt deelnemen aan reguliere wedstrijden of meetmomenten goed benutten door de opgedane kennis toe te passen in je training. Op deze manier wil de KNHS graag iets terug doen voor alle startpashouders nu er minder gebruik kan worden gemaakt van een startpas door het geldende overheidsverbod op wedstrijden.

16. Ik heb als wedstrijdorganisator mijn wedstrijd moeten annuleren krijg ik mijn wedstrijdafdracht terug?

Ja, als een wedstrijd geannuleerd wordt vanwege het verbod op wedstrijden, krijgt de wedstrijdorganisatie de wedstrijdafdracht terug. Deze regel geldt zo lang het wedstrijdverbod vanuit de overheid geldt. Wedstrijden t/m 30 november worden door de KNHS geannuleerd. De wedstrijdafdracht wordt binnen twee maanden teruggestort.

De KNHS spant zich samen met NOC*NSF en FNRS maximaal in om compensatie van de overheid te krijgen voor het stil vallen van de amateursport in Nederland. Indien de overheid hier gehoor aan geeft en er geld beschikbaar komt gaat de KNHS kijken hoe ze dit het beste ten goede van de ruiters en organisatoren kunnen laten komen.

17. Welke regels gelden er voor topsporters?

Voor topsporters met een status gelden uitzonderingen. Zij zijn hierover separaat geïnformeerd door de KNHS.

18. Mag ik wel deelnemen aan internationale wedstrijden in het buitenland?

Topsporters mogen nog wel in het buitenland starten onder speciale voorwaarden. Je kunt hierover meer informatie opvragen bij de afdeling topsport.

19. Gaan de KNHS Indoorkampioenschappen door?

Vooralsnog gaat de KNHS er vanuit dat de KNHS Indoorkampioenschappen doorgaan.

20. Komen er nog aangepaste regels voor het behalen van licentiepunten?

Voor de instructeurs komen er vooralsnog geen aangepaste regels want er is een ruim aanbod van digitale bijscholingen om aan de licentie te kunnen voldoen. Voor juryleden is aan de Ledenraad van de KNHS voorgesteld om de periode met een jaar te verlengen. De Ledenraad beslist op 12 november.

21. Gaan de KNHS College Tours door?

Ja, de KNHS College Tours gaan online door via livestreaming. Houdt hiervoor www.knhs.nl in de gaten.

Specifieke vragen voor sportaanbieders



22. Mag mijn horeca/kantine open?

Nee, de horeca is gesloten.

23. Is take away toegestaan?

Takeway is voor bedrijven met een horeca vergunning onder voorwaarden toegestaan. Kijk voor actuele regelgeving de website van Koninklijke Horeca Nederland. Gemeenten kunnen lokaal beleid hebben, controleer daarom ook de lokale actuele regels.

24. Welke hulpmaterialen zijn er beschikbaar voor onze accommodatie?

FNRS en KNHS hebben voor verenigingen en FNRS-ondernemers verschillende communicatiematerialen ontwikkeld. Deze zijn te downloaden op de FNRS-website. Heeft u liever een gedrukt exemplaar, neemt u dan contact op met de Ondernemersdesk van de FNRS.

25. Wij hebben theorielessen voor volwassenen georganiseerd (bijvoorbeeld ruiterbewijs), kan dit doorgaan?

Dit mag door gaan met de huidige maatregelen. In een binnenruimte mogen niet meer dan 30 personen zijn (inclusief kinderen, inclusief personeel). Hiervoor geldt 1,5 meter afstand houden onderling voor personen van 13 jaar en ouder. Iedereen heeft een vaste plaats en mag niet wisselen. De verkeersstroom moet gescheiden blijven. Overweeg om de theorieles digitaal te organiseren bijvoorbeeld via Skype, Teams of Zoom.

26. Mag ik een begeleider toelaten op het terrein?

Hiervoor geldt; gebruik uw gezonde verstand. Indien het noodzakelijk is de voor veiligheid kan een ondernemer/instructeur, bij wijze van uitzondering, besluiten om een begeleider om assistentie te vragen. De begeleider blijft niet langer dan strikt noodzakelijk op de accommodatie.

27. Mag ik mijn pensionklanten toelaten op het terrein?

Pensionklanten zijn ook sporters en mogen zelfstandig rijden op de accommodatie indien alle regels in acht worden genomen. Zij dienen onderling 1,5 meter afstand te houden en niet langer dan noodzakelijk op de accommodatie te blijven. Overweeg om te werken met een planning voor de pensionklanten om te voorkomen dat het aantal aanwezigen niet de 30 personen per zelfstandige binnenruimte overschrijdt.

Tot slot

Lokale verschillen

Er kunnen nog steeds lokaal verschillende maatregelen gelden. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente of veiligheidsregio.

Lobby overheid

In de landen om ons heen zoals België en Duitsland, kunnen paardensport wedstrijden door gaan onder bepaalde voorwaarden. Zo is daar onderscheid gemaakt tussen amateur- en professionele ruiters waarbij er voor professionele ruiters meer mogelijkheden zijn omdat zij voor hun inkomen volledig of deels afhankelijk zijn van de paardensport. De KNHS is in overleg met het ministerie van LNV of dit ook in Nederland toepasbaar is.

Routekaart paardensport

De KNHS en FNRS hebben een eigen routekaart voor de paardensport gemaakt waarbij overzichtelijk de maatregelen voor de hippische sector staan. De routekaart biedt perspectief en toont aan dat verruimingen weer mogelijk zijn zodra het aantal besmettingen daalt en het risiconiveau zakt naar ‘zorgelijk’ en ‘waakzaam’. Indien de besmettingen verder oplopen, kan het kabinet als laatste stap nog een volledige lockdown instellen. Deze laatste stap heeft logischerwijs ook verdergaande gevolgen voor de hippische sector.

Ondersteunende communicatiemiddelen voor paardensportaanbieders

De FNRS en KNHS hebben ondersteunende communicatiemiddelen ontwikkeld die sportaanbieders kunnen gebruiken op hun accommodatie.

Download hier de ondersteunende communicatiemiddelen van de FNRS en KNHS.

Onder voorbehoud van wijzigingen

Dit bericht is opgesteld naar aanleiding van de op dit moment bekende informatie. De geldende noodverordeningen zijn nog niet bekend. Het kan zijn dat er in de loop van de komende dagen aanvullingen of wijzigingen komen.

Bron: FNRS