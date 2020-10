Coronamaatregelen routekaart uitgelekt: wedstrijdsport in gevaar

De Volkskrant heeft de zogenaamde 'routekaart coronamaatregelen' in handen gekregen. De kaart geeft aan hoe het kabinet de komende tijd de verspreiding van het coronavirus wil inperken en voor de sport ziet het er niet goed uit. Bij niveau 'Zeer ernstig' gaat er een streep door alle wedstrijdsport voor amateurs, zowel voor volwassenen als kinderen.

Nederland bevindt zich op dit moment nog net op het risiconiveau ‘Ernstig’, maar nadert ‘Zeer ernstig’ (250 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week) met rasse schreden. Gisteren was het niveau 235,79 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week.

Bij niveau ‘Ernstig’ wordt het verbieden van sportwedstrijden ook al als ‘te overwegen maatregelen’ genoemd.

Bron: Volkskrant