Coronamaatregelen tot 14 januari verlengd, Omikron baart grote zorgen

Dat de huidige coronamaatregelen tot 14 januari – inclusief de beperkingen voor de sport (geen publiek bij wedstrijden) en de avondlockdown van 17.00 tot 5.00 uur – worden verlengd, was al uitgelekt. Maar aan de verlenging van de maatregelen, voegde demissionair premier Mark Rutte vanavond in de persconferentie ook nog eens de ernstige zorgen toe die leven over de omikron-variant. En die variant zou Nederland (en de rest van de wereld) nog wel eens een tijdje in de greep kunnen houden.

De ‘nieuwe’ variant Omikron doet de hoop op snelle versoepelingen verdampen. Er is nog veel niet bekend over de variant die voor het eerst werd ontdekt in Zuid-Afrika, maar overal ter wereld lijkt Omikron met een spectaculaire opmars bezig en wetenschappers gaan er vanuit deze variant al rond de kerst de dominante variant is in veel landen.

Alles wijst er op dat de besmettingen met Omikron zich elke 2 a 3 dagen verdubbelen. En dat is nogal wat. Ter illustratie: bij het wildtype (de variant waar alles mee begon) lag de verdubbelingstijd op twee weken. Een blik naar Groot-Britannië en Denemarken – landen waar veel gesequentieerd wordt waardoor veranderingen sneller aan de oppervlakte komen – laat vaak zien wat Nederland te wachten staat.

Nieuw OMT-advies over Omikron volgt deze week

Deze week volgt een nieuw OMT-advies aan het kabinet over de Omikron-variant. “We moeten echt voorzichtig zijn”, aldus Rutte. En de bijna weer ‘missionaire’ premier zei ook: “Er gaat nog veel gevraagd worden van ondernemend Nederland.” Rutte kondigde ook aan dat er binnenkort een lange termijn-strategie wordt gepresenteerd.

Extra maatregelen

‘Coronaminister’ Hugo de Jonge voegde daar aan toe: “We moeten ons ernstige zorgen maken.” De Jonge zinspeelde er ook op dat er nog extra maatregelen aan het huidige pakket worden toegevoegd. De Jonge wil het booster-offensief verder versnellen en het doel is daarbij dat alle 18-plussers voor februari een derde keer geprikt kunnen zijn.

