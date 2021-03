Coronamaatregelen verlengd tot 20 april, avondklok uur later

Weinig nieuws in de persconferentie van demissionair Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge vanavond. Geen versoepelingen of strengere maatregelen, maar een verlenging van de huidige maatregelen tot 20 april werd bekendgemaakt. De maatregelen die nu van toepassing zijn op de paardensport blijven dus nog vier weken van kracht.

De enige verandering: per volgende week woensdag gaat de avondklok een uurtje later in. Om 22.00 uur. Deze verandering heeft niet werkelijk te maken met corona, maar met het overgaan naar de zomertijd.

Bron: Horses.nl