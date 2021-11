Coronapas verplicht bij sportwedstrijden en ‘georganiseerde sportbeoefening’

Het demissionaire kabinet laat een aantal coronamaatregelen terugkeren in Nederland om het aantal besmettingen en coronapatiënten in de ziekenhuizen in toom te houden. En dat betreft ook de (paarden)sport: de coronapas wordt per 6 november verplicht op 'doorstroomevenementen' (zonder vaste zitplaats), georganiseerde sportbeoefening (voor sporters vanaf 18 jaar) en voor publiek bij wedstrijden (ook amateursport).

Mark Rutte en Hugo de Jonge maakten vanavond de besluiten van het kabinet bekend. De KNHS en de FNRS hebben nog geen vertaling van de maatregelen naar de paardensport gepubliceerd, maar vast lijkt te staan dat de verplichte coronapas ook bij paardensportevenementen plicht wordt.

Op de website van de Rijksoverheid wordt het volgende gemeld over het verbreden van de inzet van het coronatoegangsbewijs. Deze wordt per 6 november onder andere verplicht bij:

Doorstroomevenementen Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen.

Publiek bij sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd.

Georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines.

Onduidelijk

Waar de eerste twee onderdelen vrij duidelijk zijn (doorstroomevenementen en sportwedstrijden), is het nog even afwachten of ruiters die in groepslessen rijden voortaan ook een coronatoegangsbewijs moeten tonen op de manege. Daarover komt waarschijnlijk morgen meer duidelijkheid van de KNHS en de FNRS.

Bron: Horses.nl