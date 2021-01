Coronatest-locatie op parkeerplaats All England Jumping Course Hickstead

Aanstaande maandag opent er een privé drive-through coronatest-locatie in Hickstead op de parkeerplaats van de All England Jumping Course. Normaal gesproken vinden er op deze plek internationale evenementen plaats.

Het is op de locatie mogelijk om te testen op maandag tot en met vrijdag.

Paardensportfaciliteiten sluiten

Edward Bunn, directeur van de All England Jumping Course, is blij dat de parkeerplaats gebruikt wordt als testlocatie. ”Tijdens de lockdown moesten we al onze paardensportfaciliteiten sluiten, inclusief het cross country-terrein. Hierdoor konden we onze grote parkeerplaats aanbieden als nieuwe drive-through privé-testlocatie.”

Bron: Horses.nl/Horse and Hound