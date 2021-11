Coronatoegangsbewijs niet verplicht bij amateurbuitensport

De Tweede Kamer heeft – met tegenzin – ingestemd met de aanvullende coronamaatregelen en het breder uitrollen van het coronatoegangsbewijs. Eén ding is van tafel: de verplichte coronapas voor amateurbuitensporten. Dat betekent dat op sportlocaties buiten, sporters en toeschouwers niet verplicht gecontroleerd hoeven te worden op de QR-code.

Of dat in de paardensport – nu het indoorseizoen wat wedstrijden betreft al aan de gang is – wat uit gaat maken is afwachten. Verder is het ook zo dat sporters of toeschouwers die zich onder een dak begeven (naar het toilet, de kantine of – in het geval van de paardensport – de stal) wel gecontroleerd moeten worden. Ook voor het terras bij een sportcomplex geldt de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs, net als bij de reguliere horeca. Diezelfde regels gelden dus ook bijvoorbeeld bij groepslessen op een manege. Als die buiten plaatsvinden is het tonen van de coronapas niet verplicht, maar is een ruiter in de stal om zijn paard of pony voor de les op te halen: dan zou de coronapas getoond moeten worden.

Veel onduidelijkheid

De KNHS en de FNRS lieten gisteren weten dat er nog veel onduidelijk is: “Op dit moment is er nog veel onduidelijk naar aanleiding van de persconferentie. De KNHS en FNRS zullen, vertegenwoordigd door het NOC*NSF, POS en de SRP, al het mogelijke doen om paardensport voor iedereen toegankelijk te houden. Wij krijgen veel vragen over de praktische toepasbaarheid van deze nieuwe maatregel. We proberen samen met de partijen van de Sectorraad Paarden, NOC*NSF en POS daar zo snel mogelijk meer duidelijkheid over te krijgen. Zodra er meer bekend is komen we met een update en zullen we wedstrijdorganisaties en verenigingen daar separaat over informeren.”

Praktische uitvoerbaarheid

“De uitvoerbaarheid van de maatregel zorgt echter in de hippische branche voor vragen. Wie voert de controles uit, hoe moet dit georganiseerd worden en kan dit wel gevraagd worden van vrijwilligers?”

Bron: Horses.nl