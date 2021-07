Coronatoegangsbewijs ook nodig voor sommige merriekeuringen

Eerder meldde Horses.nl dat er een coronatoegangsbewijs vereist is om de KWPN Kampioenschappen te bezoeken. Vandaag werd bekend dat ditzelfde ook geldt voor sommige merriekeuringen. Maar organisaties kunnen hier anders mee omgaan.

De organisaties van de verschillende keuringen gaan verschillend om met de coronaregels. Dit komt onder meer doordat sommige keuringen wél en anderen niet in de gelegenheid zijn om aan het publiek (verplichte) zitplaatsen aan te bieden. In de agenda op de KWPN-site is te zien of er op een bepaalde keuring publiek is toegelaten en zo ja onder welke voorwaarden.

Bron: Horses.nl