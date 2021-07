Coronatoegangsbewijs vereist bij bezoek KWPN Kampioenschappen

De KWPN Kampioenschappen zijn gratis toegankelijk voor publiek. U heeft voor uw bezoek onder meer een coronatoegangsbewijs nodig. Voor het vrijspringen op vrijdag 13 augustus dient u een apart ticket te reserveren.

Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen. Voor alle bezoekers is een vaste zitplaats beschikbaar, zoals aangegeven vanuit de overheid. De tickets waren reeds online te bestellen, maar vanwege de beperkte beschikbaarheid is er een aparte ticketverkoop gestart voor het vrijspringen in de Amaliahal. Wanneer u een ticket voor het vrijspringen bestelt, hoeft u geen apart ticket te bestellen voor de keuringen op het hoofdterrein.

Toegang voor bezoekers

Als bezoeker heeft u toegang indien u:

1. van te voren een ticket reserveert;

2. een gezondheidsverklaring overhandigt;

3. een coronatoegangsbewijs kunt tonen (voor iedereen boven de 13 jaar).

Het coronatoegangsbewijs maakt u met een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona.

Bezoek

U neemt uw coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of geprint op papier mee. Wij scannen bij de ingang de QR-code. En neem uw legitimatiebewijs mee (en die van eventuele kinderen). Uw gegevens worden vergeleken met de gegevens in het coronatoegangsbewijs. U overhandigt een ingevulde gezondheidscheck (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement). U kunt hiervoor bijgevoegd formulier invullen. Tot slot laat u ook uw toegangskaart zien.

Bron: Horses.nl/KWPN