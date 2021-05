CSI Ommen gaat door zonder publiek

CSI Ommen in Stegeren mag onder voorwaarden door gaan in juli. Het NOC*NSF heeft aan het evenement de topsportstatus gegeven om het concours ondanks corona te laten plaatsvinden. Volgens de huidige regels zal de wedstrijd verreden worden zonder publiek. Het concours op het terrein van De Driehoekhoeve in Stegeren staat gepland van 7 tot en met 11 juli.

Door de topsportstatus wordt het concours nu aangemerkt als een topsportwedstrijd. Dit type wedstrijden zijn een uitzondering in de ‘Wet tijdelijke maatregelen COVID’.

‘Hopen op meer versoepelingen’

”We zijn heel blij dat het concours door kan gaan”, vertelt Marian Schuttert. ”We hopen dat er tegen de tijd dat het concours plaatsvindt positieve ontwikkelingen zijn rondom corona en er meer versoepelingen mogelijk zijn. We hebben hierover goed contact met de gemeente Ommen. Nu hebben we te maken met de regels die er zijn. Dat betekent dat er geen publiek aanwezig kan zijn en we extra maatregelen moeten nemen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.”

