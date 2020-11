Daniel Deusser: ‘Deze crisisperiode gaat een kettingreactie veroorzaken’

Daniel Deusser had dit jaar zijn zinnen gezet op de Olympische Spelen in Tokio, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. De Duitser vertelt aan Grand Prix Info hoe hij deze periode heeft beleefd. "We maken ons allemaal zorgen over de toekomst, want deze crisisperiode gaat een kettingreactie veroorzaken. Wat er het komende jaar gaat gebeuren, heeft een zware impact op de jaren die volgen."

Deusser was goed op dreef aan het begin van het jaar. In het wereldbekerseizoen werd hij tweede met Jasmien VD Bisschop (v. Larino) in Bordeaux. Daarnaast won hij samen met Calisto Blue (v. Chacco-Blue) de Grand Prix in Göteborg.

In vorm houden

In het begin van de crisis besloot de Stephex ruiter zijn paarden rust te geven, maar ze bleven te allen tijde in beweging. “Toch wilde ik ze koste wat het kost in vorm houden en trainden we ze daarom regelmatig door lage hindernissen te springen.”

Handel ook getroffen

Niet alleen het wedstrijdseizoen kreeg het zwaar te verduren, maar ook de handel. “Het is natuurlijk ingewikkelder om handel te drijven, omdat internationale klanten de paarden niet kunnen komen bekijken en proberen vanwege reisbeperkingen”, aldus de Duitse topspringruiter. Dit heeft financiële gevolgen voor de stal. “Er zijn hierdoor minder inkomsten, maar wel veel uitgaven.”

Tokio

Deusser kiest voor de Olympische Spelen bewust voor de routiniers Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en Killer Queen VDM (v. Eldorado van de Zeshoek TN). “Ze hebben allebei veel ervaring. We kennen elkaar heel goed en vormen een goed team.” Niet alleen kiest Deusser om deze reden voor deze ervaren paarden, maar ook vanwege de onzekerheid rond de Olympische Spelen door corona.

Bron: Horses.nl/ Grandprix.info