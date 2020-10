De Jonge: ‘huidige maatregelen tot in december nodig’

De huidige coronamaatregelen, waar ook de paardensport door getroffen is met het verbod op wedstrijden, zijn nog tot in december nodig. Dat zei Minister Hugo de Jonge vanavond in het persmoment over de coronapandemie.

Over het effect van de huidige maatregelen is volgens Premier Mark Rutte en Mininster De Jonge nog geen duidelijk beeld. Het afzwakken van de maatregelen is voorlopig nog geen onderwerp van gesprek. Als het aantal besmettingen niet stabiliseert liggen zelfs strenge maatregelen – zoals een complete lockdown – op tafel.

Sport

Of de lobby van de KNHS en NOC*NSF om voor professionele sporters de (internationale) wedstrijden weer op gang te krijgen (al voor december) enige vruchten heeft afgeworpen is nog niet duidelijk.

Bron: Horses.nl