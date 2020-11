De Jonge: ‘stevige maatregelen tot tweede helft januari’

De 'gedeeltelijke lockdown' blijft van kracht, maar de strengere coronamaatregelen die de afgelopen twee weken golden, lopen op 19 november uit. Dat betekent voor de paardensport dat er vanaf dan weer meer ruimte is voor groepslessen. Minister Hugo de Jonge gaf vandaag in een persconferentie met Premier Mark Rutte aan dat hij verwacht dat stevige maatregelen nog tot de tweede helft van januari gelden.

Het kabinet beslist begin december of de geldende maatregelen in de ‘gedeeltelijke lockdown’ per half december versoepeld worden. Voor de paardensport houdt de gedeeltelijke lockdown onder andere een wedstrijdverbod in. Of dat verbod nog blijft gelden tot half december of tot de tweede helft van januari werd vanavond niet duidelijk.

Doel: Niveau 1

Volgens minister De Jonge is het half december mogelijk een eerste voorzichtige versoepeling van de coronamaatregelen door te voeren als het aantal besmette mensen volgens dezelfde trend blijft dalen als nu. Begin december denkt De Jonge daar meer duidelijkheid over te kunnen geven. Rutte noemde daarbij 8 december als datum.

Het doel van de ‘gedeeltelijke lockdown’ is volgens De Jonge terug naar niveau 1 op de routekaart. Rutte geeft ter verduidelijking aan aan dat de routekaart niet terug te lezen is: ook als de indicatoren niveau 2 nu al bereikt zijn, betekent dat niet er automatisch wordt versoepeld.

KNHS: half december

KNHS-directeur Theo Fledderus meldde vorige week in de ledenraad dat ‘vanuit de sport de verwachting is uitgesproken dat half december de wedstrijdsport weer opgestart kan worden.’

Of het daarbij gaat om de topsport (internationale concoursen), de gehele sport of bijvoorbeeld alleen wedstrijden voor de jeugd is op dit moment nog niet duidelijk

Bron: Horses.nl