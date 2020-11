Deens kampioenschap jonge paarden geannuleerd

De finales van de Deense kampioenschappen voor jonge dressuur- en springpaarden gaan dit jaar niet door. Dat besluit is gebaseerd op de aangescherpte coronamaatregelen voor alle sportevenementen in Denemarken. Daarbij mogen maximaal 10 personen (voor deelnemers ouder dan 21 jaar) samenkomen. Zodoende zag organisator Blue Hors geen andere keuze dan het kampioenschap af te gelasten.

Het was geen gemakkelijke beslissing voor Blue Hors, zegt directeur Ole Magnus Petersen, die er echter geen twijfel over heeft dat het de juiste beslissing is die nu is genomen: “De beslissing is gebaseerd op de strengere richtlijnen van de autoriteiten. Door deze richtlijnen is onze inschatting dat er zowel sportief als wat betreft entertainment geen topevenement mogelijk is. Daarom hebben we op dit moment helaas geen andere keus dan het kampioenschap te annuleren.”

Bron: Horses.nl/Blue Hors