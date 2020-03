Definitieve datum voor Olympische Spelen en Paralympische Spelen

Vanmiddag is de definitieve datum bekend gemaakt van de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen. Volgend jaar vinden de Olympische Spelen in Tokio plaats van 23 juli tot en met 8 augustus. De Paralympische Spelen worden in 2021 van 24 augustus tot en met 5 september georganiseerd. De Olympische Spelen zouden dit jaar oorspronkelijk plaatsvinden van 24 juli tot en met 9 augustus, maar deze werden vorige week uitgesteld vanwege het wereldwijde coronavirus.

Deze periode is definitief vastgelegd na overleg tussen het organisatiecomité, het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de stad Tokio en de Japanse regering.

Olympische Spelen in de lente

Er was discussie of het mogelijk was om de Spelen in de lente te houden. Yoshiro Mori, voorzitter van het organisatiecomité legt de reden voor dit besluit uit. “We wilden atleten die zich nog moeten kwalificeren meer ruimte geven.”

‘Verplaatsen is een enorme klus’

”We hadden gehoopt dat de Spelen iets eerder in het jaar konden plaatsvinden in verband met de klimatologische omstandigheden. Dat bleek helaas niet mogelijk, het verplaatsen van een evenement van deze omvang is een enorme klus, de organisatie geeft aan dat jaar nodig te hebben”, aldus Maarten van der Heijden.

Traject plannen

”We zijn dat blij dat we nu in ieder geval duidelijkheid hebben en kunnen beginnen met een traject te plannen om volgend jaar zo optimaal mogelijk aan de start te staan. Eerder is al bevestigd dat de kwalificaties die we hebben blijven staan, dus we weten wat dat betreft waar we aan toe zijn. In vele geledingen wordt nu gekeken wat deze verschuiving inhoudt voor andere geplande wedstrijden en kampioenschappen, dat is een hele klus. Zodra we daar meer over weten, komen we daar mee naar buiten”, aldus de technisch directeur van de KNHS.

Van der Heijdens positie

Eerder had van der Heijden aangekondigd dat hij na de Olympische Spelen zijn functie neerlegt. Het is nog niet duidelijk of hij nu een jaar langer bij de KNHS blijft.

Bron: Nos/Twitter/KNHS