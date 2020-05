‘Degene die op een paard stapt, kan zich beter beschermen tegen corona’

Het coronavirus beïnvloedt nog steeds het dagelijks leven van mensen over de hele wereld. Zolang er echter geen vaccin tegen het virus is, blijven beperkingen en het risico op infectie bestaan. Desalniettemin kunnen paardensporters blij zijn dat training en lessen weer zijn toegestaan. In een interview met FN-Aktuell legt de gerenommeerde juridische en sportarts professor Klaus Püschel uit waarom paardensport zo 'corona-conform' en gezondheidsbevorderend is. Hij pleit ook voor het herstarten van de wedstrijdsport.

“Vanwege mijn leeftijd behoor ik tot de risicogroep”, zegt de 68-jarige Klaus Püschel. “Maar wat ik de afgelopen weken met passie heb beoefend, is de sport op onze IJslandse paarden. Dat laat ik me niet afnemen. Ik kijk daar elke keer naar uit en ik denk ook dat dit een bijzonder goede preventie is. Naar buiten gaan en sporten is het beste wat je kunt doen in coronatijden.”

Wetenschappelijk bewijs

“Vooral kinderen moeten nu opnieuw worden aangemoedigd en naar buiten worden gestuurd. Buiten zijn en jezelf blootstellen aan het weer versterkt het immuunsysteem. Dit is wetenschappelijk bewezen. Er zijn nu ook gegevens van bewegingsgeneeskunden die stellen dat mensen die sporten Covid-19 vijftig procent beter overleven dan andere mensen.”

Thuis op de bank

“Het ergste wat je kunt doen is gewoon thuis op de bank zitten. Omdat onze wetenschappelijke bevindingen aantonen dat trombose en embolie, die ook ontstaan ​​door gebrek aan beweging, een belangrijke rol spelen bij Covid 19. Ik pleit er daarom nadrukkelijk voor om op het paard te stappen.”

In alle opzichten ideaal

“Paardensport is in alle opzichten ideaal om te voldoen aan de nodige afstands- en hygiënevoorschriften, omdat het geen contactsport is en niet plaatsvindt in gesloten ruimtes. Er is veel ruimte op de hippische accommodaties om afstand te bewaren. Natuurlijk kun je ook tijdens het rijden besmet raken met het virus, zoals overal. Maar als je op een paard stapt, word je niet zo ernstig ziek en kun je jezelf beter beschermen tegen corona.”

Lees hier het volledige interview (Duitstalig)

Bron: FN