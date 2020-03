Dierenartsen ingezet in strijd tegen coronavirus

Dierenartsen gaan gezamenlijk helpen in de strijd tegen het coronavirus. Vorige week zegden individuele dierenartsen hun hulp al toe en nu gaat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierengeneeskunde (KNMvD) inventariseren wat voor medische hulpmiddelen er bij dierenartsen beschikbaar zijn en houden ze er rekening mee dat die ook gaan worden ingezet.

“We zijn aan onze inventarisatie begonnen”, vertelt Conny van Meurs van de KNMvD aan De Telegraaf. “Er is een mail uitgestuurd naar al onze leden en er is een speciaal mailadres geopend.” De bedoeling is dat dierenartsen daarop aangeven welke medische hulpmiddelen (zoals beschermende kleding en beademingsapparatuur) ze hebben, en wat ze zouden kunnen missen als er grote tekorten ontstaan in ziekenhuizen. In Nederland zijn ruim vierduizend dierenartsen en vele daarvan hebben operatiekamers.

Beeld beschikbaarheid

“We zamelen op dit moment nog niets in”, benadrukt Van Meurs. “Voorlopig ligt het nog bij de praktijken. Het is de bedoeling dat wij een beeld krijgen van wat er beschikbaar is en wat we zouden kunnen leveren.”

Humane zorg

Niet alles uit de dierenklinieken is bruikbaar: een beademingsapparaat kan bijvoorbeeld alleen voor humane zorg worden ingezet als het een zogenaamde ’ventilatiecapaciteit’ heeft van minstens anderhalve liter. En ook mondkapjes in partijen kleiner dan duizend stuks worden ’niet in behandeling genomen’.

Bron: Telegraaf